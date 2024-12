Vapeadores, equipararlos con el fentanilo es malversar el poder que les dio la mayoría

Alicia Salgado reflexiona en su videocolumna de este viernes, sobre el tema de los vapeadores y su discusión en el poder legislativo durante este cierre de año, el cual asegura es un ejemplo de cómo se está “malversando” el poder.

Para entender el porqué de esta discusión, Salgado hace un recuento sobre los antecedentes de este tema, los cuales, asegura, tuvieron lugar durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Desde hace un par de años, a principios de la administración de Andrés Manuel López Obrador, su entonces secretario de salud, Hugo López-Gatell, empezó el combate a los vapeadores, […] y también, a algunos otros dispositivos que calientan tabaco y que han permitido sustituir a muchos la posibilidad de fumar”. Alicia Salgado, analista

Y también contextualiza, cómo estos dispositivos han sido legislados en otros países:

“En el Reino Unido se ha adoptado [a los vapeadores] como parte de la política de salud de manera que, las personas que no pueden dejar de fumar, se les da esta alternativa y ha bajado la incidencia de problemas, bronco pulmonares”.

Para explicar el motivo por el cual actualmente en México se decidió incluir este tema en la Constitución, a pesar de que fue rechazada en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y además por mayoría de votos, Alicia Salgado cita lo dicho por el senador Gerardo Fernández Noroña:

“Yo creo que la utilización que se ha hecho de los vapeadores que, tiene como mejor argumento es que ayuda a la gente a dejar de fumar, y si quieren dejar de fumar, pues hay que dejar de fumar y ya. Pero por lo pronto se ha hecho de los vapeadores uso para incluir drogas duras y ese es un problema muy serio”.

Sin embargo, Salgado asegura que “eso no se está demostrando”.

Finalmente, la analista sostiene que Fernández Noroña dijo que ‘él quiere recordarles que pues el expresidente López Obrador puso esa prohibición en la ley pero que la corte lo echó para atrás y entonces para que quede en firme es que se ha decidido incluir en la Constitución’.

Esta decisión se debe, según la experta, a que quien rechazó inicialmente la prohibición de los vapeadores fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente, “a la Corte se le ha dado el contenido de mala y perjudicial”.

Sin embargo, la analista explica que “la Corte la echó para atrás porque considero que al no estar prohibido fumar y se puede hacer con el tabaco, dispositivos que tienen las mismas condiciones, esto es que tienen tabaco o que pueden quemar tabaco, no estás diciendo marihuana, ni fentanilo no deberían ser prohibidos, ya que tienen las mismas condiciones de legalidad y el Estado puede imponerle los impuestos que quiera, pero no debe prohibirlos”.

Ante esto, es que Alicia Salgado cuestiona si ¿es posible pervertir de esa manera la Constitución?

“Finalmente lo que hicieron fue equiparar el fumar con vapeadores con el vender, consumir, comercializar, producir fentanilo, ¿es posible? A ese extremo hemos llegado de malversar el poder que le dio el pueblo mexicano al poder constituyente, esta mayoría que hoy se tiene”. Alicia Salgado, analista

“El tema de los vapeadores es grave, quiero ver aquí si ellos mismos, si esta legislatura mayoritaria que tomó la decisión de excluir el narco menudeo de la posibilidad de que lleve prisión preventiva oficiosa, van a detener por vender vapeadores, quemarlos, usarlos distribuirlos o comercializarlos”, concluye Alicia Salgado, quien sostiene que “eso se hace ya de forma ilegal y a quien más perjudica es a los jóvenes”.

“¿Por qué no legalizarlo?, ¿por qué darles el tratamiento de droga y no de tabaco?, esa es la gran pregunta, pero ya no es posible rectificar porque usaron la gran mayoría que les dio el pueblo”. Alicia Salgado, analista

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.