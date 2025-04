Guerra mundial comercial y Trump hace lo que quiere

GENERANDO AUDIO...

Lawrence Summers, presidente emérito de Harvard, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos y ex director del Consejo Económico Nacional bajo la administración de Barack Obama, advirtió que este 4 de abril se registró la peor jornada en los mercados bursátiles en cinco años. El economista señaló que estas reacciones usualmente responden a eventos catastróficos como pandemias, quiebras bancarias o desastres naturales, pero no a políticas promovidas con orgullo por un presidente estadounidense, como ha sido el caso reciente.

En su participación semanal dentro de Noticias en Claro, el analista Carlos Elizondo Mayer Serra, advirtió que México se dirige hacia una recesión económica debido a las recientes decisiones comerciales impulsadas por Estados Unidos, las cuales han generado incertidumbre en los mercados y vulnerado los acuerdos del T-MEC.

Elizondo señaló que “no hay nada para estar optimistas”, destacando que el entorno global es “horrendo” y que incluso antes de las nuevas medidas arancelarias, el Banco de México ya estimaba un crecimiento de apenas 0.6% para este año.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Sobre el T-MEC, Elizondo afirmó que ha sido violado. “Nos trataron peor que a los que no tienen T-MEC. A nosotros sí nos dieron un golpe antes”, sostuvo. Explicó que el sistema de reglas económicas globales construido desde la posguerra ha sido quebrantado por decisiones unilaterales.

Efectos en la inversión y producción

Respecto a las consecuencias para la inversión extranjera, Elizondo señaló que las medidas generan destrucción de valor: “Si tú eres una empresa que tiene una planta en México o en Corea del Sur para exportar a Estados Unidos, esa planta hoy vale mucho menos”.

Añadió que los anuncios de inversiones que se hacen para contrarrestar el impacto no compensan el daño. “Van a anunciar inversiones para calmar a la gente, pero eso no compensa la destrucción de valor”.

México frente a la recesión económica

Carlos Elizondo aseguró que México se dirige hacia una recesión: “México va a crecer en el mejor de los mundos muy poquito y en el más probable, habrá una recesión”. También alertó sobre el aumento en los indicadores de probabilidad de recesión en Estados Unidos.

Finalmente, mencionó que Canadá ya respondió con medidas comerciales específicas, mientras que se espera una reacción similar de la Unión Europea y China.