Trump pone a México contra la pared por crimen organizado

En Noticias en Claro, el Dr. Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, afirmó que “se acabó la paciencia” de Estados Unidos y que el nuevo lenguaje de Washington es mucho más duro. Señaló que Trump pasó de expresar interés estratégico a plantear escenarios de acción “por las buenas o por las malas”, lo que coloca a la presidenta de México “entre la espada y la pared”.

También alertó sobre el riesgo político interno, ya que al presionar al crimen organizado pueden salir a la luz vínculos entre criminales y actores políticos, sin importar el partido. Recordó casos no esclarecidos como el huachicol fiscal, la operación de La Barredora y hechos violentos en Sinaloa, donde, dijo, persisten versiones sin respuestas oficiales.

Cercanía con el Mundial incrementa la presión

Elizondo añadió que existen reportes de que grupos criminales estarían moviendo operaciones a zonas densamente pobladas para usar a civiles como escudos, elevando el costo humanitario de cualquier operativo. A esto se suma la cercanía del Mundial, con sedes como Guadalajara, donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que incrementa la presión internacional para reducir la violencia antes del evento.

El especialista concluyó que México debe demostrar capacidad propia para enfrentar al crimen, con apoyo de inteligencia estadounidense, pero sin perder control, y diseñar una estrategia que no solo frene el tráfico de drogas, sino que también reduzca la violencia que afecta a la población.

