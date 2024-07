De la discusión a la formalidad por la sobrerrepresentación en el Congreso

El periodista Javier Solórzano reflexiona sobre la sobrerrepresentación en el Congreso que ha desatado un nuevo debate entre Morena y la oposición. Esto no son antes ofrecer un panorama sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos y la renuncia a la candidatura demócrata por parte del actual presidente Joe Biden.

“Se dio todo una vuelta de páginas en lo que está pasando en Estados Unidos respecto a las candidaturas. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Vamos a ver qué tanto crece Kamala Harris, algunas encuestas, por ejemplo, la de ayer ya marcaban una pequeña diferencia, o sea, no está tan lejos y en algunos casos está un punto o dos puntos arriba de Donald Trump”

“El gran asunto tiene que ver con lo que vamos a decidir en los próximos días”, dice Solórzano, ya que “se va a decidir el destino del país”.

De acuerdo con el periodista, “hay muchas maneras de ver lo que está pasando”, una de ellas, dice es que “ahí están las reglas y ahora no quieren que se que se actúe bajo esas reglas”.

Sin embargo, el analista señala que “el asunto está en que ésta es una discusión que procede de un país que va evolucionando desde el año de 1996-1997 y que muestra como el país ha venido cambiando respecto a la mejor manera de la representatividad“.

“Aquí hay una pregunta, que es muy importante, cuántos cuántos votos tuvo un partido y en función de esos votos tiene una representatividad mayor derivada de los plurinominales y cuántos votos no sacó y esos votos que no sacó no le dan en automático esa representación. Ha sido muy aleatorio el asunto de cómo se acaba conformando el Congreso en lo que corresponde a los plurinominales”.

Javier Solórzano, periodista