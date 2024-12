Javier Solórzano dice que una de las cosas que está situada como uno de los grandes problemas de seguridad es la extorsión, siendo uno de los delitos que cuesta trabajo enfrentar.

El periodista recuerda que hace algunos años en varias calles del centro de la Ciudad de México los comerciantes se empezaron a quejar de la extorsión, donde las autoridades fueron cómplices.

“Esto se ha exponenciado de una manera verdaderamente brutal en todo el país y la extorsión es el delito número uno en este sentido”. Javier Solórzano

Javier Solórzano menciona la llamada “cifra negra”, la cual corresponde a las personas que no denuncian este delito y no lo hacen porque la gente no se siente segura.

“Denuncian y al rato se meten a su casa y entonces ahí vienen los desplazamientos, los rompimientos, las familias se tienen que desaparecer”. Javier Solórzano

Extorsión, un delito de complicidad

El periodista destaca que en el delito de la extorsión existe la complicidad entre la autoridad y los extorsionadores.

Rescata que muchos extorsionadores utilizan a los cárteles para hacer esas cosas, pero hay otros que sí son y son pequeñas cárteles delincuenciales, no necesariamente se dedican al tema de la droga, pero sí atacar y directa e indirectamente a los ciudadanos.

Javier Solórzano lo trae a colación porque cada vez se escuchan más versiones sobre y ojalá la autoridad entienda más allá de reformas, cómo poder hacer esto y sobre todo que si el ciudadano denuncia sea verdaderamente atendido de otra esto no va a funcionar.

“En todo el país la extorsión se ha convertido en un delito incontrolable”. Javier Solórzano

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.