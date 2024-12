El periodista Javier Solórzano recalca que uno de los asuntos que México tendrá que tratar de inmediato es la migración y augura una situación “particularmente complicada” por las medidas que pueda implementar Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, en su nueva administración.

“Migrantes viven auténticos dramas”: Javier Solórzano

En videocolumna para Unotv.com, nuestro colaborador señala que, en este momento, una buena cantidad de migrantes están viviendo auténticos dramas, sinsabores y preocupaciones.

“Aquellos que quieren pasar a Estados Unidos, que presumen que antes del 20 enero (día de toma de posesión a la presidencia) pueden hacer muchas cosas, ya estando allá será otra la condición legal a la que pudieran acceder independientemente de las decisiones que vaya tomando Donald Trump”. Javier Solórzano

Para millones de familias, lo que pueda pasar en materia de migración en Estados Unidos es “una preocupación de primerísimo nivel”, complementa nuestro columnista.

El papel de México en materia de migración

Solórzano reconoce múltiples acciones que ha llevado a cabo el Gobierno de México. “Desde Andrés Manuel López Obrador (presidente desde 2018 a 2024), nos convertimos en el tercer país”, señala.

Mientras Estados Unidos expulsaba a los migrantes, estos se quedaban en México, y aunque el vecino del norte aseguraba que llevaría un proceso de revisión de cada solicitud de ingreso, los solicitantes se quedaban en territorio mexicano, según su perspectiva.

“En México, nuestras fronteras y sobre todo la frontera sur, se convirtió en un hacinamiento y en una gran preocupación para las personas originarias de nuestro país que viven en zonas como Tapachula, Chiapas, que es la frontera con Guatemala“, dice nuestro especialista.

Un tema que pasa por demasiados vericuetos

Javier Solórzano reconoce que, actualmente, el tema migratorio pasa por “demasiados vericuetos”, pues está el derecho de cualquier persona a cambiar su lugar de vivienda para tener mejores condiciones que no encuentra en su país.

Sin embargo, el periodista reconoce que al hablar de las raíces de estos problemas, hay que entrar de lleno en problemáticas como:

Pobreza

Deluncuencia organizada

Inseguridad

Sin embargo, al hablar de cada uno de dichos temas, no se debe perder de vista el elemento político. “Mucha gente sale de sus países porque encuentran condiciones absolutamente adversa”, ejemplificando con la situación política de naciones con fuertes procesos de emigración como:

Venezuela

Cuba

Nicaragua

Países de África

Uno de los puntos en común de estos países es que uno de los destinos de sus migrantes es México, razón por la que cree que “estamos en condiciones muy adversas en lo multilateral o internacional”, sin perder de vista lo que ocurre al interior del país.

“Perdimos de vista las razones por las que están migrando”

“Se ha perdido de vista las razones por las cuales la gente está migrando”, dice Javier Solórzano, señalando que también se trata de familias enteras que son desplazadas o a las que no les queda otra opción que irse de México al no encontrar condiciones favorables.

“Esto es importante porque son desplazadas, perseguidas o, en muchos casos, los hijos de estas familias están siego cooptados por la delincuencia organizada, entonces, ¿qué dicen? Vámonos”. Javier Solórzano

La migración es un fenómeno multifactorial, y uno de los diversos factores es la necesidad de las madres y padres de enviar a sus hijos fuera de una zona donde podría estar en peligro, aunque un segundo factor es Donald Trump, dice nuestro colaborador.

El factor Trump al hablar del fenómeno migratorio

Solórzano termina de hablar sobre la migración mencionando a Donald Trump, presidente electo de EU. “Sobre advertencia no hay engaño, lo que Trump promete, lo va a cumplir, a lo mejor no totalmente porque la ley o el Congreso no se lo permite”, lanza.

Sin embargo, nuestro experto no descarga que el también empresario “dé el golpe sobre la mesa” una vez tomando posesión, debido a que cuenta lo que se podría considerar un “bono democrático” en el que sus votantes desean que cumpla sus compromisos en materia migratoria.

“Y los ciudadanos que votaron por los integrantes del Congreso, quieren que aprueben las medidas de Trump“, reconoce el experto en política, quien también admite que se trata de condiciones delicadas ante un fin de año aparentemente en paz.

En enero comenzará una carrera contra el destino, según nuestro columnista, quien agrega: “Lo que viene no es nada grato y habrá que esperar condiciones desfavorables para los migrantes“., quienes viven en la zozobra con o sin Donald Trump.

Finalmente, recuerda que los migrantes eliminados por Trump fueron al interior de Estados Unidos, a diferencia de lo que sucedió en otras administraciones como la de Bill Clinton. “Aquí esperaremos lo que se nos viene, una situación particularmente difícil“, remata.