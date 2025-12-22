GENERANDO AUDIO...

La elección en Chile destacó por la civilidad, como señaló Luis Rubio. Desde 1990, los perdedores han reconocido todas las transiciones de gobierno sin protestas ni disputas.

Rubio afirma que esta práctica refleja una sociedad madura con contrapesos efectivos. Los votantes rechazaron en las urnas el intento de Gabriel Boric por cambiar la Constitución y el proceso terminó ahí, una lección que México aún no aprende.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.