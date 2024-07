Las consecuencias del control total del poder

Luis Rubio dice que el gran cambio que ha experimentado la política mexicana en los últimos años es menos el creciente monopolio de Morena, que es un hecho en sí mismo, que el cambio de visión y de objetivos de quien está ganando y quién tiene más posiciones ejecutivas y legislativas en la actualidad.

El analista menciona que cuando empezaron las reformas electorales, ya más profundas para igualar el terreno para competir en los 80 y sobre todo en los 90, el objetivo era cómo establecerle límites al PRI, que era el partido dominante, con el objeto de que hubiera una participación siempre seria, relevante de la oposición en la vida política nacional.

“Hay que entender que el PRI era el dueño del poder, las presidencias estaban en manos del PRI hasta el 97, la mayoría legislativa era del PRI y sin embargo fueron los presidentes priistas los que promovieron cambios en el sentido de la participación y representación política con la idea de que hubiera una presencia, un reconocimiento de la relevancia y realidad de la oposición tanto de izquierda como de derecha”. Luis Rubio

Luis Rubio recuerda que la gran diferencia de entonces es que el objetivo era cómo hacemos un país más viable, cómo hacemos para tener un país que tenga estabilidad, cómo podemos hacer un país que tenga viabilidad para todas las personas de la sociedad.

El analista asevera que hoy en día el objetivo es como erradicamos, cómo excluimos a los demás, como nos apertrechamos y cómo logramos mantener un monopolio exclusivo para nosotros.

El control total del país por parte de Morena

“Toda la iniciativa del presidente, las iniciativas que se presentaron el 5 de febrero pasado, las que se pretenden aprobar en el Congreso en las próximas semanas y toda la la agenda que se ha seguido en los últimos años y espero que no, pero también podría ser con el próximo gobierno, ha sido animada por un control del poder, con un control de la agenda por un control total del país”. Luis Rubio

El analista dice que esto lo único que nos avisa, lo único que nos anuncia es que el país va a tener menos representatividad del resto de la sociedad y por lo tanto menos oportunidades para el crecimiento económico, menos oportunidades para la inversión, menos oportunidades para el empleo y por tanto menos ingresos.

“Todo tiene costos y consecuencias. Un gobierno se puede apertrechar, se puede adueñar del poder, pero no puede cambiar la realidad de quienes piensan diferente, no puede obligar a los demás a pensar como ellos, no puede obligar a que la gente ahorre o invierta o participe o consuma, solamente una condición de entrada equitativa, una existencia de mecanismos para resolver disputas no que los hubiera antes.

Luis Rubio termina su columna señalando que “mejor en vez de gastar tanto tiempo y tantas energías en tantas agendas en tantas iniciativas mal pensadas, por qué no mejor construir un futuro mucho mejor para todos”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.