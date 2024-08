¿Qué hace por ti el Poder Judicial?

Luis Rubio habla sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial, impulsada por el Presidente, que ha generado un intenso debate.

La idea de modificar la Constitución para cambiar a todos los jueces, incluidos los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, es un proyecto ambicioso, con pocos precedentes en el mundo.

Esta reforma, que parece avanzar sin mayores obstáculos, plantea una pregunta fundamental: ¿Qué ha hecho por ti el Poder Judicial?.

“Uno de los argumentos que ha sacado algunas personas serias, inteligentes, responsables al respecto, dicen: ‘La verdad es que, ¿qué ha hecho por ti el Poder Judicial? ¿Qué ha hecho por ti la Suprema Corte? ¿Por qué defenderlos si no han hecho nada para ti?”.

A primera vista, es fácil pensar que la mayoría de los ciudadanos comunes y corrientes no tienen interacción directa con el Poder Judicial, y mucho menos con la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, como bien apunta Rubio, “las decisiones que se toman a ese nivel, sobre todo en la Suprema Corte, tienen un enorme, extraordinario impacto sobre nuestras vidas cotidianas.”

El impacto de estas decisiones va más allá de la generación de energía. Rubio enfatiza que los temas más importantes son aquellos relacionados con “la libertad de las personas, los derechos civiles, los derechos de expresión y todos los demás derechos que tenemos como ciudadanos”.

Y es precisamente en estos ámbitos donde la Suprema Corte juega un papel crucial como contrapeso al poder ejecutivo. Sin un Poder Judicial independiente, las decisiones de una sola persona podrían volverse inapelables, lo que resultaría peligroso para la democracia y los derechos de los ciudadanos.

“Lo que es malo es no tener ningún contrapeso. Lo que es malo es que el presidente decida todo por sí mismo o por sí misma y que no haya nada ni nadie que pueda decirle ‘esto no está bien. Esto hay que corregirlo. Esto tiene que tener límites. Porque de otra manera, vamos a afectar a demasiada gente”.

Luis Rubio