“Como si tuvieran la llave”: cada hora roban en México 6 autos sin violencia; muestran modo de operar

En un caso en la Ciudad de México, sin forzar la chapa de la puerta, dos hombres iniciaron un robo de una camioneta estacionada.

Ocurrió en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero el pasado 18 de julio. El primer paso les tomó 30 segundos. Sin accionar la alarma abrieron la puerta del conductor; mientras uno de ellos vigilaba que nadie los viera, el otro subió al vehículo para manipular el tablero debajo del volante.

Y 4 minutos después lograron encender el motor. El cómplice completa el robo y ambos desaparecen de la escena.

En los primeros 6 meses del 2024, se reportaron 27 mil 287 robos de autos sin violencia en todo el País; 6 cada hora en promedio.

En la Ciudad de México contabilizan mil 189 casos durante el primer semestre de este año.

Este es el testimonio anónimo de una víctima que reportó el robo de su auto afuera del Hospital Magdalena de las Salinas, también en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Su esposa pagó 45 pesos a un franelero para estacionarlo en la calle, pero cuando salió ya no estaba.

“El franelero le dice a mi esposa que una persona, un hombre robusto alto (…) Me dijo la señora que me llevara su camioneta”.

“Me imagino que han de traer algún software precisamente para copiar el código de las llaves porque fue tan rápido. No sé cómo lo hizo; y como si yo tuviera la llave abre la puerta, como si tú activaras la apertura de la camioneta con el chip, de la misma forma abrió, llegó, la encendió y se fue”, relató la afectada sobre la posible forma en que se habrían llevado la unidad.

En el Estado de México se han denunciado 4 mil 757 robos de autos sin violencia de enero a junio de este año.

En otro caso, captaron en video, el 25 de julio, el modus operandi del presunto delincuente en calles del municipio de Tlalnepantla.

Unotv.com habló con la víctima, quien pidió anonimato. Explicó que el ladrón merodeó el carro estacionado para verificar que nadie quien lo viera.

Cuando el sujeto regresó, se acercó a la puerta del carro e inmediatamente se prendieron los faros. Abre la puerta, arranca y se lleva el vehículo. Todo en un tiempo de 10 segundos.

“En la cámara que tengo yo en mi domicilio y en la de los vecinos se ve como llega alguien y se lo lleva como sin forzarlo, prácticamente como si tuviera una llave. Estacioné mi auto donde todos los vecinos dejamos nuestros autos, sobre la avenida, ingresé a mi casa y al día siguiente me dirigí al trabajo y me di cuenta que ya no estaba”.

Anónimo, víctima de robo de auto.