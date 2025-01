Los desafíos de Sheinbaum ante las políticas de Donald Trump

GENERANDO AUDIO...

La migración mexicana hacia Estados Unidos sigue siendo un tema de gran relevancia, con importantes implicaciones tanto para el país vecino como para México.

Las recientes medidas del gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, han generado un debate sobre su efectividad frente a la magnitud de la crisis migratoria que enfrentan miles de mexicanos que buscan retornar a su país.

Además, la postura cada vez más agresiva del gobierno de Donald Trump en materia migratoria está exacerbando aún más la situación. En este contexto, la experta María Amparo Casar reflexionó sobre las medidas del gobierno mexicano y la realidad de los migrantes mexicanos en Noticias en Claro.

Medidas insuficientes: El desajuste entre las políticas y la realidad migratoria

En un análisis de las recientes políticas implementadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, la analista destacó que las ayudas anunciadas, como la entrega de dos mil pesos a los migrantes que regresan, son insuficientes ante la magnitud de la crisis.

“¿Qué van a hacer con dos mil pesos? Probablemente, ni siquiera (les alcance) para un camión para llegar a sus comunidades”, comentó, señalando la limitación de recursos y la falta de una estrategia integral que permita una reintegración efectiva de los migrantes a sus lugares de origen.

Además, mencionó otras iniciativas locales, como la del gobernador de Puebla, que prometió cubrir un año de renta a migrantes que lleguen a esa entidad. Sin embargo, Casar subrayó la dificultad de implementar propuestas como estas, dadas las restricciones presupuestarias a nivel estatal.

Según la experta, las medidas adoptadas por el gobierno mexicano hasta el momento parecen quedarse cortas, sin abarcar las necesidades reales de los migrantes que enfrentan la repatriación forzada.

La agresión de las políticas de Trump y sus consecuencias

Una de las principales preocupaciones, a decir de Casar, es la creciente agresividad de las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Donald Trump.

En su opinión, las medidas impulsadas por el expresidente, como la repatriación masiva de migrantes, no solo son ineficaces, sino que reflejan un trato inhumano hacia los migrantes, especialmente aquellos de origen latinoamericano.

María Amparo Casar también hizo referencia a las tensiones generadas por la postura de Trump, quien ha propuesto considerar a México como un “tercer país seguro”.

Esto significaría una mayor presión sobre México, que tendría que recibir y gestionar a miles de migrantes provenientes no solo de México, sino también de otros países de América Central. “Nos están imponiendo una carga que, en la práctica, resulta insostenible”, afirmó la analista.

La experta también destacó las consecuencias de las políticas de Trump para los migrantes, quienes se encuentran atrapados entre las estrictas regulaciones estadounidenses y la falta de una respuesta efectiva por parte de los gobiernos involucrados.

Las estadísticas de la migración indocumentada: un desafío global

Casar presentó cifras sobre la migración indocumentada en Estados Unidos. Según los últimos reportes, en 2022 había aproximadamente 4.4 millones de migrantes indocumentados en ese país, con una gran concentración en los estados de California y Texas.

En particular, California albergaba más de un millón de migrantes ilegales, mientras que Texas tenía alrededor de 840 mil, destacó.

A decir de la analista, estas cifras muestran la magnitud de la migración mexicana hacia Estados Unidos y el desafío que enfrenta México para atender el posible retorno de tantos migrantes.

A pesar de las propuestas del gobierno mexicano, María Amparo Casar considera que el país no cuenta con la infraestructura ni los recursos necesarios para recibir a esta enorme cantidad de personas.

Por otro lado, subrayó que Estados Unidos tampoco tiene la capacidad operativa ni financiera para repatriar a los migrantes de manera efectiva.

“Es muy difícil que Estados Unidos pueda manejar esta situación en el corto plazo”, aseguró, haciendo hincapié en que, a pesar de los esfuerzos por reducir el número de migrantes, la crisis migratoria es demasiado grande para ser gestionada sin una colaboración internacional más profunda.

La Solución: negociar y abordar la crisis de manera integral

Frente a la situación desatada por las políticas propuestas por Donald Trump, Casar hizo un llamado a una negociación más firme entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

La experta afirmó que es crucial que ambos países trabajen juntos para encontrar una solución integral que contemple tanto el bienestar de los migrantes como la estabilidad social y económica de ambas naciones.

“Hay que negociar. No podemos seguir ignorando la magnitud de la crisis”, aseguró, señalando que los esfuerzos actuales no son suficientes para resolver el problema. Además, destacó que la solidaridad de empresas y organizaciones civiles, aunque valiosa, no es suficiente para abordar una crisis de esta escala. “Se quedan a 10% de lo que necesitamos”, lamentó.

El debate sobre la migración no solo es un asunto bilateral entre México y Estados Unidos, sino que es un desafío global que requiere un enfoque multilateral.

Casar concluyó que la situación de los migrantes mexicanos, y en general de los migrantes latinoamericanos, es un reflejo de la creciente desigualdad y violencia en la región, que impulsa a miles de personas a abandonar sus hogares en busca de mejores oportunidades.

Finalmente, advirtió que la situación podría escalar a un enfrentamiento de dimensiones históricas si no se toman decisiones acertadas a nivel internacional. Según su visión, el gobierno de Sheinbaum debe evitar minimizar el problema y asumir una postura más activa, con el objetivo de lograr una solución duradera y efectiva para los migrantes mexicanos y centroamericanos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.