Fue polémica la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en la que se realizaba una propuesta a la Reforma al Poder Judicial, pero que fue negada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

María Amparo Casar, analista política, desvela en entrevista con Unotv.com un poco de lo ocurrido con la propuesta y del contenido de la misma, así como una perspectiva de lo que puede ocurrir con el partido oficialista.

Destaca que nunca hubo un acercamiento del Ejecutivo con la titular del Poder Judicial para hablar sobre lo que ocurriría con el Poder Judicial al aceptarse la Reforma.

Considera que buscaba un resultado que ayudara al Poder Judicial.

El problema fue que la propuesta del ministro ni siquiera llegó a discutirse.

“Disminuir el riesgo de destruir el servicio judicial de carrera, que no fueran electos los jueces y magistrados de distrito y de circuito que son lo que te atienden… en derecho familiar, en un divorcio, en un testamento, en una potestad para los hijos que no fueran electos popularmente, porque los jueces se tienen que guiar, no por lo que el pueblo quiera, sino por lo que dice la Ley…”.

María Amparo Casar, analista política.