Cibercondría: cuando buscar síntomas en internet aumenta la ansiedad

La cibercondría es un fenómeno cada vez más frecuente en la era digital. Aunque el término puede sonar desconocido, la práctica es común: sentir una molestia física y correr a internet para consultar al llamado “doctor Google”.

En términos científicos, la cibercondría se define como la búsqueda excesiva y repetida de información médica en línea, una conducta que surge a partir de la angustia, pero que, de forma paradójica, termina amplificando el miedo en lugar de aliviarlo.

