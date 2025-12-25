GENERANDO AUDIO...

La cibercondría es un fenómeno cada vez más frecuente en la era digital. Aunque el término puede sonar desconocido, la práctica es común: sentir una molestia física y correr a internet para consultar al llamado “doctor Google”.

En términos científicos, la cibercondría se define como la búsqueda excesiva y repetida de información médica en línea, una conducta que surge a partir de la angustia, pero que, de forma paradójica, termina amplificando el miedo en lugar de aliviarlo.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.