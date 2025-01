Claudia Sheinbaum no es invitada a la toma de protesta de Donald Trump, pero está bien

GENERANDO AUDIO...

La periodista Martha Anaya reflexiona sobre cómo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no fue invitada a la toma de posesión de Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, y destaca algunas “ventajas” de que haya sido así.

“Imaginemos que Donald Trump hubiera invitado a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, a su toma de posesión como presidente de los Estados Unidos este lunes, en el Capitolio en Washington, ¡vaya embrollo en el que nos hubiera metido!”. Martha Anaya, periodista

“Decirle ‘no, no voy’ a Donald Trump hubiera sido muy complicado, hubiera sido comenzar con el pie izquierdo. Ese lujo se lo puede dar el mandatario de China, Xi Jinping, quien decir, ‘no, yo no voy, pero envío una delegación de muy alto nivel’; él sí se puede dar ese lujo. La presidenta de México no, llámese cómo se llame, sea presidente con ‘E’ o con ‘A’, es imposible”, asegura Anaya.

Y es que, nuestra colaboradora sostiene que “ir a los Estados Unidos a ver cómo luce Donald Trump con la banda presidencial en compañía de mandatarios como Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, y sentarse junto a ellos y formar parte de esa triada latinoamericana, realmente hubiera sido bochornoso” para Sheinbaum.

“Demos gracias, en verdad, de que Donald Trump no hubiera invitado a Claudia Sheinbaum a su toma de posesión, porque veamos otros mandatarios de izquierda acá en América Latina desde luego tampoco fueron requeridos a esta inauguración como la llaman en Estados Unidos”. Martha Anaya, periodista

Incluso, señala que “Luiz Inácio Lula da Silva​​ de Brasil tampoco fue invitado y otros mandatarios como puede ser el de Chile, Gabriel Boric o Gustavo Petro de Colombia tampoco están en esa lista; ya ni siquiera Justin Trudeau de Canadá”.

“Demos gracias porque, lo que sí podemos decir en esta ocasión es que, ‘no es un honor estar con Donald Trump’”, concluye Martha Anaya.

