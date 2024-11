Martha Anaya dice que las próximas elecciones presidenciales en Nueva York no pasan desapercibidas para sus turistas, no al menos en Union Square.

La periodista menciona que en dicha zona, en el corazón de la isla, donde la efervescencia es completa, alegre, en cada minuto se puede encontrar con más frecuencia el rostro de la candidata demócrata Kamala Harris, asomando con una sonrisa en esos enormes espectaculares.

Además, hay puestos con gorras de Kamala Harris que cuestan dos dólares, también hay camisetas y no faltan los letreros, pero en contra de Donald Trump.

“En el centro de la isla, la candidata es sin duda Kamala Harris y a Donald Trump no lo quieren ni tantito”. Martha Anaya

Asegura que el propio The New York Times, su gran periódico de ahí de Manhattan, de la isla de New York, está con la candidata demócrata y eso se ve en todas sus calles.

Y de Donald Trump solamente los letreros de advertencia en uno que otro autobús, ahí parado arrinconado, recordando que es un hombre muy peligroso.

“Por lo demás, todo lo que es el bullicio, la alegría, los espectaculares, sí, de parte de Kamala Harris, ahí está para todos los turistas que miran los espectaculares, las películas, los anuncios. Sí es ella su candidata y a lo mejor no gana, no lo sabemos, pero ahí se hace la lucha”. Kamala Harris

