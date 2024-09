México y España en conflicto por algo que ocurrió hace 500 años

“Vaya manera de escalar un conflicto que inició por una carta que envió, al inicio de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador al rey de España”, dice la periodista Martha Anaya, quien en su videocolumna de este jueves reflexiona sobre el problema que existe actualmente entre México y España.

Anaya explica cuál fue el origen de esta disputa entre ambas naciones y señala que éste se debe a que el presidente López Obrador pidió en dicha carta que España “se disculpara de alguna manera por los agravios cometidos durante la conquista de México hace 500 años”.

Nuestra colaboradora destaca que dicha carta, “no surgió en la Cancillería, ni fue revisada en Relaciones Exteriores, sino que fue escrita en Palacio Nacional”.

“Se va a la carta y en el Palacio de la Zarzuela deciden no contestar. Se filtra la carta de alguna manera y eso enfurece al presidente López Obrador y empiezan los dimes y diretes”.



De acuerdo con la periodista, tras el envío de la carta, “el rey de España mantiene su silencio y si algo ofende a López Obrador es que no le contesten sus cartas, que lo desdeñen o que lo minimicen desde su propia perspectiva”.

“Obviamente, pasó el tiempo, hubo diferendos, minucias como que, si recibía a Enrique Krauze o le daba un reconocimiento al antropólogo Eduardo Matos Moctezuma, ambos adversarios de López Obrador, y bueno, esto iba enconando aún más verdad los enojos de López Obrador”.



Si bien dice Anaya, “uno diría que ahora que ya está por irse, que está por cambiar el gobierno y Claudia Sheinbaum toma posesión el próximo primero de octubre, pues sería el momento oportuno de mejorar la situación de ese encono que llevó a una pausa en la relación entre México y España”, lo cierto es que no es así.

“Resulta que, en lugar de aprovechar el momento del cambio de gobierno, decidieron enconar más la situación, escalar el conflicto”.



Según la experta, lo que ocurrió es que “Claudia Sheinbaum decidió no invitar al rey de España a su toma de posesión porque no pidió disculpas, hace 500 años y según ha dicho eso ofende no solamente a López Obrador sino al pueblo de México”.

“Vaya manera de arreglar un conflicto escalándolo. ¿Qué le contestó el gobierno de España?, pues que no va nadie”.



Lo que ha ocurrido ahora, dice Martha Anaya para concluir su videocolumna de este día, es que “nadie va por parte del ejecutivo de España [a la toma de posesión].