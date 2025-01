Avance tecnológico en 2025, ¿qué nos espera?

La periodista Pamela Cerdeira inicia este nuevo año reflexionando sobre lo que viene en el tema tecnológico para este 2025. Y asegura que esto será: más conectividad y mayor uso de datos.

“Recuerdo, la última vez que vi el capítulo de ‘Black Mirror’ en el que una estrella cede los derechos para que la clonen y entonces ya no tenga ella que trabajar en las películas, sino prácticamente su clon digital lo hace, y me parecía irracional el por qué alguien aceptaría eso. Hoy, pocos años después, eso ya no parece tan irracional”.

Pamela Cerdeira, periodista