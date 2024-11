Claudia Sheinbaum en el G20 marca diferencias con AMLO

Pamela Cerdeira reflexiona sobre la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Río de Janeiro, con motivo del la Cumbre del G20 y destaca cómo “se empiezan a notar los matices de diferencia entre Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador”.

“De entrada, y la más grande de todas estas diferencias fue su presencia en el encuentro del G20, porque el expresidente no asistía a estos eventos y ella al haber estado ahí, coloca a México en el centro de una conversación que, además se entiende, tenemos que tener relación con el mundo entero”.

Cerdeira también cree que otra de las diferencias es “la imagen que le están creando y desarrollando [a Claudia Sheinbaum] y que tiene que ver con el cuidado al medio ambiente. Primero con un reconocimiento que le dieron y luego con esta reunión de poner el tema del medio ambiente sobre la mesa”.

“Es un momento interesante en el que esto sucede porque, uno el cambio climático es un problema, dos Estados Unidos va a tener un presidente a quien ese tema prácticamente no le importa, no lo cree, no lo entiende”.

Pamela Cerdeira, periodista