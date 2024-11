Pamela Cerdeira dice que la próxima semana es clave para México por fenómenos que ocurrirán en nuestro país y fuera de él.

La periodista mencionó que en nuestro país la próxima semana la Corte va a discutir el proyecto que no anularía completamente la reforma al poder judicial, sino que crearía una versión intermedia.

“Es relevante no solamente porque qué va a pasar, cómo, cuándo y a qué jueces vamos a elegir, es más relevante porque del lado de la Presidencia se ha insistido que los jueces no tienen esa facultad y desde la Suprema Corte de Justicia, no solamente la tienen, la van a ejercer”.

Pamela Cerdeira