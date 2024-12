La UNAM no puede decir si la tesis de Yasmín Esquivel fue plagio

Pamela Cerdeira dice que fue justamente hace dos años que Guillermo Sheridan dio a conocer que gran parte de la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Jasmín Esquivel, era un plagio.

La periodista recuerda que esto llevó a todo tipo de declaraciones, filtraciones, pero sobre todo demandas.

“Este es un tema porque un juez resolvió que la UNAM no puede dar a conocer los resultados de su investigación”. Pamela Cerdeira

La periodista menciona que hay que poner atención porque lo están queriendo vender como ya un juez dijo que la tesis no fue un plagio, eso no es lo que dijo, sino que la UNAM no nos puede decir si resolvió que la tesis fue plagiada o no.

Pamela Cerdeira destaca que esto es relevante porque si tu título en Derecho no es válido, pues no podrías ser ministro de la Suprema Corte de Justicia.

La ministra Yasmín Esquivel tiene una larga trayectoria dentro del Poder Judicial y ella va a estar en las listas para que pueda seguir siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia después de la elección que se llevará a cabo el próximo año, señala Pamela Cerdeira.

Pero a diferencia de muchos que también estarán en esas listas y que seguramente consiguieron su título en una universidad que solo les requirió el pago de la colegiatura.

Pamela Cerdeira insiste en que el juez no resolvió sobre el fondo de la tesis, resolvió que la UNAM no nos puede decir si estaban tan seguros que la tesis no era plagiada.

