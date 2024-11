Luisa María Alcalde y el Poder Judicial

Pamela Cerdeira menciona que hace unos días se viralizó un video de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, hablando sobre el Poder Judicial y justificando porque había que cambiarlo todo.

La periodista señala que Alcalde dijo “nunca se nos va a olvidar que el Poder Judicial metió a amparos para que la gente no se vacunara” y eso es mentira.

“Me imaginé que a lo mejor había corregido, que el comentario había sido sacado de contexto, pero no, en realidad el mismo video provenía de sus redes sociales, así que no hay empacho alguno en mentir”. Pamela Cerdeira

La periodista segura que el Poder Judicial no pidió que a la gente no se le vacunara. Funciona así: la gente quería que el Estado la vacunara y el Estado decidían no vacunar lo sucedió con muchos menores de edad y entonces estas personas acudieron al Poder Judicial quien definió que el Estado sí tenía que otorgarles la vacuna.

“Entonces lo que le molestó fue que la gente encontrara una forma de obligar al Estado a cumplir con una obligación. Ya vimos para qué quieren entonces la reforma del Poder Judicial”. Pamela Cerdeira

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.