Pamela Cerdeira recuerda que hoy 25 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha en Contra de la Violencia Contra las Mujeres y quizá uno de los grandes problemas es que hemos normalizado muchas cosas.

La periodista menciona que cuando un hombre que insulta a una mujer, no es un hombre que se enojó mucho: es un violento; un hombre que golpea a una mujer, no es un hombre que tenía muchos problemas y perdió el control: es un golpeador; un hombre que abusa sexualmente o que viola a una mujer, no es un hombre que estaba en estado inconveniente, que fue provocado: es un violador.

“Quizá si les quitamos las excusas, si hacemos que la vergüenza recae en ellos, sino en las víctimas, quizá si empezamos a llamar a las cosas por su nombre podamos cambiarlo”. Pamela Cerdeira

