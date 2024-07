El llamado de Norma Piña a AMLO y a Claudia Sheinbaum

Sergio Sarmiento menciona que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, hizo un llamado público al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y también a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum para que piensen bien esta reforma judicial que se está discutiendo en estos momentos.

El periodista señala que la ministra dijo que se trata de no tener un retroceso en impartición de justicia, pero también se trata de no abrir la puerta para que los integrantes del crimen organizado puedan imponer los jueces que les conviene en los tribunales.

Sergio Sarmiento asegura que ninguno de estos problemas se resuelve con la elección popular de jueces magistrados ni ministros ni eliminando la carrera judicial que permite que los jueces magistrados y ministros tengan una mejor experiencia.

“Decir que la experiencia no importa es un sin sentido. No nos subiríamos a un avión con un piloto que no tuviera experiencia pilotando estos aviones, tampoco tendríamos una operación con un médico recién salido de la Escuela de Medicina y que no tuviera experiencia en materia de cirugía”.

Sergio Sarmiento