El periodista Sergio Sarmiento asegura que Luisa María Alcalde está falseando la historia cuando declaró que el poder judicial impidió la vacunación durante la pandemia.

El periodista señala que la nueva presidenta de Morena lanzó una declaración que no ha pasado desapercibida y ha generado gran polémica. Ella afirmó que el Poder Judicial de México “impidió la vacunación de muchos mexicanos” durante la pandemia. Esto, en efecto, es un señalamiento grave, pero que desafortunadamente dista de la realidad de los hechos.

Quizás Luisa María Alcalde no se encontraba en México durante la pandemia o, en su caso, no se percató de lo que realmente estaba sucediendo.

“Fue exactamente lo contrario”, explicó Sarmiento.

“El gobierno mexicano y en particular la Subsecretaría de Salud, encabezada por Hugo López-Gatell, se empeñaron en no aplicar la vacuna y en no administrarla, en particular, a los menores de edad”.

Sergio Sarmiento