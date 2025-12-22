Así subirán los apoyos y pensiones del Bienestar para 2026

Así subirán los apoyos y pensiones del Bienestar para el 2026
A partir del 2026, las pensiones y apoyos de la Secretaría del Bienestar recibirán un incremento de al menos un 3.7%, debido a la inflación.
Así lo confirmó la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional el pasado 5 de diciembre.
Aunque no precisó el monto, aseguró que este sería mayor a la inflación. Mencionó que, en su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo daría los montos exactos.
Considerando que la inflación es del 3.7% para finales de este 2025 -de acuerdo con el Banco de México (Banxico), los apoyos y pensiones del Bienestar aumentarían entre 111 a 355 pesos para el 2026, dependiendo del programa.
- Pensión de Adultos Mayores: 6 mil 200 – 6 mil 429.4 pesos (+229.4 pesos).
- Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil – 3 mil 111 pesos (+111 pesos).
- Pensión Bienestar de Discapacidad: 3 mil 200 – 3 mil 318.4 pesos (+118.4 pesos).
- Apoyo a Madres Trabajadoras (por hijo): mil 650 – mil 710.05 pesos (60.05 pesos).
- Sembrando Vida: 6 mil 450 – 6 mil 688.65 pesos (238.65 pesos)
Aumento en Jóvenes Construyendo el Futuro
En cambio, el incremento será distinto en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se debe a que el monto subirá por la actualización del salario mínimo y al aumento de la inflación.
Actualmente, el Gobierno de México entrega 8 mil 480 pesos mensuales. Para el 2026, el apoyo quedaría en 9 mil 937.02 pesos mensuales.
Es la suma de los 354.55 pesos que se darían como extra por la inflación y los 9 mil 582.47 pesos de salario mínimo que habrá a partir del año siguiente.
Es importante subrayar que el Gobierno de México todavía no confirma dichos montos. Solo adelantó que el incremento sería como mínimo conforme a la inflación.
