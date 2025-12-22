Así subirán los apoyos y pensiones del Bienestar para 2026

GENERANDO AUDIO...

A partir del 2026, las pensiones y apoyos de la Secretaría del Bienestar recibirán un incremento de al menos un 3.7%, debido a la inflación.

Así lo confirmó la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional el pasado 5 de diciembre.

Aunque no precisó el monto, aseguró que este sería mayor a la inflación. Mencionó que, en su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo daría los montos exactos.

Considerando que la inflación es del 3.7% para finales de este 2025 -de acuerdo con el Banco de México (Banxico), los apoyos y pensiones del Bienestar aumentarían entre 111 a 355 pesos para el 2026, dependiendo del programa.

Pensión de Adultos Mayores : 6 mil 200 – 6 mil 429.4 pesos (+229.4 pesos).

: 6 mil 200 – 6 mil 429.4 pesos (+229.4 pesos). Pensión Mujeres Bienestar : 3 mil – 3 mil 111 pesos (+111 pesos).

: 3 mil – 3 mil 111 pesos (+111 pesos). Pensión Bienestar de Discapacidad : 3 mil 200 – 3 mil 318.4 pesos (+118.4 pesos).

: 3 mil 200 – 3 mil 318.4 pesos (+118.4 pesos). Apoyo a Madres Trabajadoras (por hijo): mil 650 – mil 710.05 pesos (60.05 pesos).

(por hijo): mil 650 – mil 710.05 pesos (60.05 pesos). Sembrando Vida: 6 mil 450 – 6 mil 688.65 pesos (238.65 pesos)

Aumento en Jóvenes Construyendo el Futuro

En cambio, el incremento será distinto en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se debe a que el monto subirá por la actualización del salario mínimo y al aumento de la inflación.

Actualmente, el Gobierno de México entrega 8 mil 480 pesos mensuales. Para el 2026, el apoyo quedaría en 9 mil 937.02 pesos mensuales.

Es la suma de los 354.55 pesos que se darían como extra por la inflación y los 9 mil 582.47 pesos de salario mínimo que habrá a partir del año siguiente.

Es importante subrayar que el Gobierno de México todavía no confirma dichos montos. Solo adelantó que el incremento sería como mínimo conforme a la inflación.

