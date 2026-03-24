Atención trabajadores: reducen edad para la jubilación; ahora podrá ser desde los 56 años

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Se reduce la edad para la jubilación. Foto: Cuartoscuro | Archivo

El momento para jubilarse llegará antes para miles de trabajadores que se encuentren bajo el régimen Décimo Transitorio del ISSSTE, pues un decreto anunció la reducción de la edad para lograr la pensión.

La medida entró en vigor el 25 de junio y permite acceder a la pensión por jubilación a menor edad, siempre que se cumplan los años de servicio requeridos.

Nueva edad de jubilación ISSSTE: cambios clave

Con el nuevo esquema del ISSSTE, la edad mínima de retiro comienza a bajar desde 2025:

Mujeres: desde 56 años

Hombres: desde 58 años

La reducción será gradual en los próximos años. Para 2034, las edades mínimas quedarán en:

Mujeres: 53 años

Hombres: 55 años

Para acceder a la pensión por jubilación, se deben cumplir los requisitos de cotización:

Mujeres: 28 años de servicio

Hombres: 30 años de servicio

A quiénes aplica la reducción de edad

El decreto del Gobierno de Claudia Sheinbaum especifica que estos cambios aplican únicamente a la modalidad de pensión por jubilación del Décimo Transitorio del ISSSTE.

No habrá modificaciones para:

Pensión por edad y tiempo de servicios

Cesantía en edad avanzada

Personas en el régimen de cuentas individuales

Quienes optaron por el bono de pensión del ISSSTE

E lISSSTE y PENSIONISSSTE informaron que esta medida busca reconocer la trayectoria laboral de los trabajadores del Estado y mejorar sus condiciones de retiro.

Además, señalaron que el ajuste no afecta la sostenibilidad del sistema pensionario, por lo que se mantiene el equilibrio financiero del esquema de pensiones.

Con esta reforma, las personas trabajadoras podrán planear su retiro con mayor anticipación y flexibilidad, de acuerdo con las nuevas condiciones establecidas.

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