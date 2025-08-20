GENERANDO AUDIO...

Fotos: Getty Images

Si cotizaste al IMSS antes del 1 de julio de 1997, perteneces al régimen de Ley 73 y puedes acceder a una pensión mensual que en algunos casos rebasa los 38 mil pesos. Para lograrlo, es indispensable cumplir con ciertos requisitos y planear de manera estratégica tu retiro.

Requisitos para pensionarte bajo Ley 73

Haber cotizado mínimo 500 semanas (10 años).

(10 años). Estar dentro del período de conservación de derechos .

. Tener 60 años cumplidos para Cesantía o 65 para Vejez .

o 65 para . Estar privado de trabajo al momento de solicitar la pensión.

La cantidad que recibas dependerá del salario promedio de tus últimas 250 semanas (aproximadamente cinco años). Entre más alto sea tu salario base de cotización en ese periodo, mayor será el monto de tu pensión.

Cómo alcanzar una pensión superior a 38 mil pesos

Para obtener una pensión elevada en la Ley 73, se deben cumplir dos condiciones clave:

Haber cotizado con el salario máximo permitido por el IMSS durante gran parte de tu vida laboral, especialmente en los últimos 5 años. Acumular el mayor número de semanas cotizadas, lo cual incrementa el porcentaje de la pensión que recibirás respecto a tu último salario.

Adicionalmente, puedes complementar tus ingresos de retiro con aportaciones voluntarias en tu Afore, como en PENSIONISSSTE, lo que te permitirá generar un ahorro adicional que recibirás junto con tu pensión.

Trámite paso a paso

Acude a la Subdelegación del IMSS y llena la Solicitud de Pensión. Espera la resolución del IMSS, donde se te notificará la modalidad de retiro. Dirígete a tu AFORE con los documentos: identificación oficial, estado de cuenta de AFORE, estado de cuenta bancario con CLABE y resolución del IMSS. Llena y firma la Solicitud de Disposición de Recursos en la AFORE. La AFORE tiene hasta 6 días hábiles para depositar en tu cuenta bancaria los recursos que te corresponden.

Documentos necesarios

Identificación oficial vigente

Estado de cuenta Afore

Estado de cuenta bancario con CLABE

Resolución de pensión del IMSS

Qué pasa si no cumples con las semanas requeridas

Si cumples con la edad pero no alcanzas las semanas necesarias, el IMSS emite una Resolución de Negativa de Pensión. En ese caso, recibirás los recursos acumulados en tu Afore, y si cuentas con dinero en SAR IMSS 92 o SAR INFONAVIT 92, estos se entregan al cumplir 65 años.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]