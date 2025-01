¿Por qué no podrían darte tu pensión del IMSS? Evita estos errores al tramitarla

Ten en cuenta estos errores antes de tramitar tu pensión. Foto: Getty Images.

El trámite de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un proceso importante para asegurar tu retiro. Sin embargo, algunos errores comunes pueden retrasar o, incluso, complicar la obtención de esta prestación económica.

Por eso, aquí en Unotv.com te explicamos cuáles son las equivocaciones más comunes y cómo evitarlos para que tu trámite sea exitoso.

Errores comunes al tramitar tu pensión del IMSS

No verificar tus semanas cotizadas

Uno de los requisitos clave para obtener tu pensión es haber cotizado el número mínimo de semanas que establece la ley. Sin embargo, muchas personas no revisan su historial laboral antes de iniciar el trámite y descubren errores en sus registros demasiado tarde.

Recomendación

Solicita tu reporte de semanas cotizadas en la página oficial del IMSS y verifica que toda tu información esté correcta. Si detectas inconsistencias, inicia un proceso de aclaración antes de pedir tu pensión.

No contar con documentación completa

El IMSS requiere varios documentos básicos, como tu identificación oficial, número de seguridad social, Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Presentar documentos incompletos o con datos incorrectos puede alargar el proceso.

Recomendación

Antes de acudir a la oficina del IMSS, revisa la lista de requisitos actualizada y asegúrate de que toda tu documentación esté en buen estado y sea legible. El Instituto pone a disposición la siguiente guía (entra al siguiente link) para tramitar tu pensión.

Falta de homologación de la información

Otro error que suele ocurrir al momento de intentar tramitar una pensión, aunque ya cuentes con todos los documentos solicitados, es la falta de homologación de datos como el Número de Seguridad Social (NSS), CURP e incluso el acta de nacimiento.

Hay ocasiones en que puedes contar con dos CURP, así como actas de nacimientos, o los datos no coincidan.

Recomendación

Es importante revisar los documentos ante de llevarlos a las oficinas e iniciar con la documentación. No hacerlo ocasionará que no puedas darte de alta o no lleguen los depósitos económicos.

No elegir el régimen adecuado

Existen dos regímenes de pensión: Ley 73 y Ley 97. También existen diferentes modalidades (Cesantía en Edad Avanzada, Vejez, Invalidez, Viudez, Orfandad, Ascendencia).

Es importante elegir la que mejor se adapte a tu situación, ya que puede impactar en el monto final que recibirás. Infórmate sobre los requisitos y beneficios de cada modalidad para tomar la mejor decisión.

Recomendación

Consulta a un asesor especializado o acude a las oficinas del IMSS para recibir orientación.

No registrar a tus beneficiarios correctamente

Si no registras a tus beneficiarios legales (esposa, hijos o padres), podrían surgir complicaciones en caso de que ellos necesiten acceder a la pensión en el futuro.

Recomendación

Revisa que todos tus beneficiarios estén debidamente registrados en el IMSS y actualiza sus datos si es necesario.

No planificar el momento adecuado para pensionarte

El monto de la pensión puede variar según la edad y el salario promedio de las últimas semanas cotizadas. Un error común es no planificar con anticipación y solicitar la pensión sin haber alcanzado el máximo posible.

Recomendación

Evalúa cuál es el mejor momento para retirarte y considera trabajar algunos meses adicionales si esto puede mejorar significativamente tu pensión.

Tramitar tu pensión es un proceso que requiere tiempo y atención a los detalles. Evitar estos errores comunes te ayudará a garantizar un trámite más rápido y eficiente, así como a obtener el beneficio económico que realmente te corresponde tras años de trabajo.