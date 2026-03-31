Registro Pensión Bienestar 2026: fechas en abril, requisitos y cómo inscribirte paso a paso

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Registro de la Pensión Bienestar de adultos de 60 a 64 inicia en abril. Cuartoscuro

El registro de la Pensión Bienestar 2026 para adultos mayores de 60 a 64 años en el caso de mujeres o a partir de 65 años para hombres, se realizaría del 17 al 29 de abril, periodo en el que las personas interesadas podrán inscribirse para recibir este apoyo económico, informó la Secretaría de Bienestar.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, será quien finalmente confirme las fechas, pero se sabe que el proceso será presencial y se organizará por orden alfabético, con base en la primera letra del apellido. Este esquema busca distribuir la atención en los módulos del Bienestar y facilitar el trámite y se ha aplicado en años anteriores.

Registro Pensión Bienestar 2026: fechas y cómo funciona

El registro se llevaría a cabo entre el 17 y el 29 de abril de 2026. Durante este periodo, las personas deberán acudir al módulo correspondiente según su apellido.

El esquema considera:

Atención por orden alfabético

Registro presencial en módulos del Bienestar

Disponibilidad de fines de semana para quienes no acudan en su fecha

Una vez completado el trámite, las personas quedan incorporadas al padrón de beneficiarios, lo que permite recibir el apoyo en los siguientes periodos de pago.

Requisitos para la Pensión Bienestar Adultos Mayores

Para acceder a la Pensión Bienestar Adultos Mayores, es necesario también cumplir con la edad establecida y presentar la documentación completa.

Los requisitos son:

Tener 65 años o más

En el caso de mujeres, tener entre 60 y 64 años

Identificación oficial vigente

CURP reciente

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

Teléfono de contacto

El trámite se realiza de forma presencial. En el módulo se entrega el Formato Único de Bienestar, que debe llenarse en ese momento para completar el registro.

Cómo realizar el registro sin errores

Las personas que cumplan con los requisitos y que también presenten su documentación completa quedan registradas en el programa. No se aplican sorteos ni filtros adicionales.

Para evitar contratiempos, se recomienda:

Verificar que los documentos estén vigentes y legibles

Acudir en la fecha asignada según el apellido

Identificar previamente el módulo correspondiente

La ubicación del módulo depende de la zona de residencia, por lo que es necesario confirmar el punto de atención antes de acudir.

Importancia del registro para adultos mayores

La Pensión Bienestar es un programa dirigido a personas adultas mayores en México. Su objetivo es otorgar un apoyo económico de manera directa.

Este ingreso permite a las personas beneficiarias cubrir distintos gastos, como:

Alimentación

Medicamentos

Servicios básicos

El programa opera bajo un esquema universal, por lo que quienes cumplen con los requisitos y completan el registro acceden al apoyo conforme a las reglas establecidas.

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