Tarjeta Rosa en Guanajuato: ¿conoces los requisitos para el prerregistro?

La Tarjeta Rosa en Guanajuato es uno de los beneficios que forman parte de la estrategia ALIADAS, presentada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo hace unos días en el estado.

Con dicho programa, se busca apoyar a las mujeres de Guanajuato con beneficios económicos, servicios sociales y acceso a recursos en diversas áreas clave.

La Tarjeta Rosa, apoyo económico directo del Gobierno del estado, está dirigido a madres guanajuatenses, y es parte fundamental de la estrategia ALIADAS.

Cabe mencionar que será un programa progresivo, que se irá ampliando con el tiempo, para llegar a más mujeres.

Como se dio a conocer, la primera etapa comenzará en 2025 y podrán acceder mujeres madres de familia de entre 25 a 45 años y residentes de Guanajuato.

Con esto, las beneficiarias contarán con este apoyo económico de manera directa; para tramitarla, tienen que acceder al portal oficial www.somosaliadas.com o descargar la aplicación.

Una vez en el sitio, se debe completar el prerregistro, llenando datos personales:

Ya que se dieron los datos, se debe guardar el folio que será generado para dar seguimiento a la solicitud.

Posteriormente, las solicitantes deben esperar el contacto del Gobierno para recibir información sobre la entrega del apoyo.

Mientras, se contará con promotoras y promotores de la Secretaría del Nuevo Comienzo para llegar hasta donde estén las mujeres para ayudarlas a inscribirse a los programas.

El prerregistro para la Tarjeta Rosa en Guanajuato es gratis y la fecha límite para llevarlo a cabo es hasta el próximo 31 de diciembre de 2024.

⚠️ ¡ATENCIÓN! No dejes que te engañen. El Registro de la Tarjeta Rosa es completamente GRATIS y debes hacerlo directamente en https://t.co/xKmYtAFIZs



