Tarjeta Rosa en Guanajuato: todo sobre el nuevo registro digital mediante App

En los próximos días, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, presentará la estrategia de las “Tarjetas Rosas”, la cual vendrá acompañada de un programa integral para las mujeres denominado “Aliadas”.

Lo anterior, lo dio a conocer a través de una entrevista, la titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo, Rosario Corona.

Se sabe que el arranque del registro para las Tarjetas Rosas será en noviembre de 2024, pero en 2025 se comenzará la entrega de los apoyos.

Corona señaló que el registro para las Tarjetas Rosas será de manera digital a través de una App, no obstante, se tendrá una opción de registro de manera presencial para aquellas personas que no cuentan con acceso a internet o a medios digitales.

“Apenas la gobernadora va a dar a conocer la estrategia de manera formal, no sólo de tarjeta rosa si no de un programa que se llamara “Aliadas” que dará una serie de apoyos y oportunidades para las mujeres. Todavía no hay registros en casas, de hecho, va a ser una aplicación donde de manera directa las personas lo van a poder hacer y aquellas personas que no tengan internet, estaremos habilitando en los Centros del Nuevo Comienzo y en algunos espacios donde formalmente se estará notificando”, explicó Rosario Corona.