Nuevos contenedores de China para productos de peligro. Foto. Xinhu

Tres trenes cargados con baterías de litio completaron sus viajes, marcando el éxito de la primera tarea de transporte ferroviario de prueba a gran escala para la exportación de baterías de litio para vehículos eléctricos en el país.

Para China, uno de los mayores productores mundiales de baterías de litio, la concreción de estos viajes constituye un gran paso adelante en la exportación de este producto.

Transporte de baterías

Los trenes partieron por separado desde la municipalidad de Chongqing, la provincia de Sichuan y la provincia de Guizhou, en el suroeste de China. Días después llegaron a sus destinos, en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, en el sur del país, y la municipalidad oriental de Shanghai.

El transporte de baterías de litio siempre se ha considerado arriesgado, ya que basta una sacudida fuerte para que se incendien o exploten. Por lo tanto, están clasificadas como mercancías peligrosas y solo pueden transportarse por mar o por carretera. Pero un nuevo tipo de contenedor está cambiando esta realidad.

Nuevos contenedores

“En la operación de prueba, estamos utilizando nuevos contenedores diseñados específicamente para el transporte de baterías de litio. Están hechos de materiales no combustibles y están equipados con detectores de humo y sensores de temperatura. También tienen dispositivos de ventilación”, explica Jia Ping, subgerente general de China Railway Chengdu Group Co., Ltd., el operador de los tres trenes durante las pruebas.

A medida que los trenes internacionales de China llegan a más países y regiones, estos contenedores especiales muestran el potencial del transporte ferroviario y ayudan a que más mercancías se hagan globales.

Innovación en transporte de automóviles

Otro ejemplo concreto es el transporte de automóviles. Un contenedor tradicional de 40 pies sólo puede llevar dos autos como máximo. Desde el año pasado, algunas empresas automotrices en China han comenzado a utilizar un nuevo tipo de contenedor con una estructura de metal en el centro.

“Este marco ajustable puede liberar el espacio superior del contenedor. Ahora un contenedor de 40 pies puede acomodar de tres a cuatro vehículos”, señala Wang Lin, director del departamento de logística portuaria del Parque del Centro Logístico Internacional de Chongqing. Agregó que la estructura metálica ajustable fue desarrollada conjuntamente por empresas de logística y automotrices de Chongqing, con el fin de reducir los costos de transporte.

“El nuevo diseño reduce el costo promedio de transporte de un vehículo en más del 40%”, subraya Wang.

Así son los nuevos contenedores

Para el transporte de automóviles, algunos lugares de China también recurren a los trenes de carga tipo JSQ. En octubre de este año, uno de estos trenes, cargado con 261 vehículos comerciales, partió de la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte del país. A diferencia de los trenes de carga tradicionales, que llevan contenedores, un tren JSQ tiene 29 vagones especiales, cada uno con capacidad para entre nueve y diez vehículos.

Los vagones están interconectados, por lo que los vehículos se pueden conducir directamente a lo largo de toda la longitud del tren. Lo que hace mucho más eficiente el proceso de carga.

Según la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China, en los tres primeros trimestres de este año, el país exportó cerca de 4.31 millones de vehículos. Un 27.3% más que en el mismo periodo de 2023.

Conexión China-Europa

Algunas firmas extranjeras también han podido participar en el diseño de los contenedores. La empresa holandesa New Silk Way Logistics ha utilizado los servicios ferroviarios China-Europa durante ocho años. La compañía introdujo contenedores de temperatura controlada para ayudar a las empresas farmacéuticas europeas a acceder al mercado chino.

“Los productos médicos son muy sensibles a la temperatura y al tiempo de transporte. Ese tiempo es de sólo unos 18 días en tren, mucho menos que por mar”, asegura Hanno Reeser, de New Silk Way Logistics. También señala que algunos de los productos están destinados a la salud pública y a los pacientes, por lo que es importante que puedan utilizar aún más sus contenedores especiales en este tren.

El servicio ferroviario internacional de China ha brindado oportunidades a las empresas europeas, y un número cada vez mayor de ellas optan ahora por utilizar este servicio, dijo Reeser.