Mide más que muchas ciudades: El parque de hielo más grande del mundo ya abrió en China

GENERANDO AUDIO...

Aspectos del parque de hielo más grande del mundo. Foto: Xinhua

El parque temático de invierno más grande del mundo, la 27ª edición del Mundo de Hielo y Nieve, ya abrió al público el 17 de diciembre en Harbin, capital de la provincia nororiental china de Heilongjiang, conocida como “la ciudad nevada”.

Un parque récord que convierte el hielo en un mundo de fantasía

El parque alcanza una superficie récord de 1.2 millones de metros cuadrados, con el uso de 400 mil metros cúbicos de hielo y nieve, y opera este año bajo el lema “El hielo y la nieve, un mundo de cuento de hadas”.

La instalación contará con tres ejes paisajísticos principales, un gran desfile temático, un escenario al aire libre y una nueva estructura con cubierta inflable de 5 mil metros cuadrados. Además, el recinto incorpora numerosos elementos tecnológicos, como iluminación inteligente e interacción con inteligencia artificial, para enriquecer la experiencia de los visitantes.

El parque tiene una superficie de 1.2 millones de metros cuadrados. Foto: Xinhua

Eventos internacionales, deportes sobre hielo y festejos de Año Nuevo

El parque ha programado una amplia agenda de actividades, entre ellas una ceremonia de inauguración, concursos internacionales de esculturas de hielo, partidos de futbol y hockey sobre hielo, así como un concierto especial de Nochevieja.

Precios, fechas y dónde comprar boletos

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada a través de la cuenta oficial de WeChat del Mundo de Hielo y Nieve de Harbin y en plataformas en línea como Meituan y Alipay.

El precio promocional será de 298 yuanes (alrededor de 42 dólares) por entrada de adulto, válido del 17 al 23 de diciembre. Posteriormente, el costo regresará al precio estándar de 328 yuanes.

Ya puedes visitar el parque de hielo más grande del mundo. Foto: Xinhua

Otros grandes atractivos invernales que ofrece Harbin

Además del parque temático principal, la ciudad impulsa otros dos destinos clave durante la temporada invernal: