Una de cada 8 personas adultas vivirá con diabetes en 2045, según proyecciones de la Federación Internacional de Diabetes (FID), así lo dio a conocer Daniel Paniagua Herrera, vocero de la Asociación Mexicana de Diabetes, durante la Cumbre de Diabetes 2024 LATAM, el pasado 8 de noviembre.

De acuerdo con el experto, estas cifras indican que dentro de 21 años, 783 millones de personas, aproximadamente, tendrán dicha enfermedad, lo que supone un aumento del 46%.

“Es un gran desafío, pero debemos asumirlo en todos los niveles: personal, familiar, nacional y hasta mundial, para lograr mejoras significativas que beneficien a todos, no sólo al paciente”.

Independientemente de la realización de un tamizaje o prueba de glucosa que ayude a diagnosticar si una persona tiene diabetes, existen algunas manifestaciones que el cuerpo va a expresar y que podrían ser indicadores de padecer esta enfermedad, aseguró Paniagua Herrera.

Otra de las manifestaciones que puede tener el cuerpo si se padece diabetes y no se sabe, son las alteraciones visuales a causa de los altos niveles de glucosa en la sangre.

Tal es el caso de Alejandra Bravo, quien desde los 25 años padece diabetes y previo a ser diagnosticada experimentó algunos de estos síntomas.

“Tenía sed excesiva, visión borrosa, y mi frecuencia para ir al baño aumentó. Sin embargo, fue hasta que por los síntomas que presentaba, me realicé unos estudios de laboratorio y ahí es donde se confirma el diagnostico de diabetes“, dijo Bravo en entrevista con Unotv.com.

Por su parte, Dolores Vital, quien tiene poco más de 10 años con diabetes, aseguró a este medio que previo a su diagnóstico no presentó ningún síntoma y que sólo le fue diagnosticada por coincidencia.

“Un día me hicieron unos estudios en el IMSS y ahí salió que tenía diabetes, pero yo nunca me di cuenta, ni supe por qué me dio”.

Dolores Vital, paciente con diabetes