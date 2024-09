Carlos Slim Domit habla de la importancia sobre la donación de órganos y tejidos

En el marco del Día Nacional de la Donación de Trasplantes y Tejidos, Carlos Slim Domit compartió la importancia sobre esta acción altruista que salva vidas. Además, el empresario contó sobre su propia experiencia como donador.

“Para mí la donación es poder darle vida a alguien más”, dijo Carlos Slim Domit en entrevista con Nicolás Romay, a través de una transmisión de Héroes por la vida, campaña que busca concientizar e informar a la población sobre la importancia y trascendencia de la donación de órganos.

“En mi caso no tenía duda y lo que busqué fue informarme: qué era, cómo se hacía, qué implicaciones podía tener y limitaciones”. Carlos Slim Domit

La donación de órganos, a decir de Carlos Slim Domit, puede salvar vidas, pero también puede mejorar la calidad de aquellos que reciben córneas o piel.

Sobre la baja donación de órganos en México, enfatizó que es necesario que la gente conozca, que se informe sobre cómo donar y el proceso para llevarlo a cabo.

“Es un tema que se tiene que platicar con la familia, con los amigos, sensibilizar sobre la trascendencia que puede tener”. Carlos Slim Domit

La vida de una persona donadora de órganos

El empresario, quien donó un riñón a su hermano, aseguró que tienes una vida normal, igual a la que tenías antes del procedimiento. “Tu calidad de vida sigue siendo prácticamente igual”.

Recordó un dato que le sorprendió y es que en Estados Unidos las aseguradoras no le cambian la tarifa de seguro a quienes donan órganos en vida, no tanto por promover la donación, sino porque no han podido encontrar una sola incidencia de que hay una diferencia de la calidad de vida de una persona donadora y de una persona normal.

También mencionó que, incluso la gente que dona tiende a vivir más y enfermarse menos, porque son más sensibles a cuidarse.

El empresario recordó que hizo un live junto con Arturo Elías Ayub para hablar sobre el tema, por lo que se acercó al Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) y con esa información se quitaron muchos mitos sobre la donación.

Al ser donador, Carlos Slim Domit no se quedó con una duda e investigó sobre el tema, hablando con donadores y doctores.

Destacó que hay que discutirlo porque es un tema importante en México por el problema de diabetes, la insuficiencia renal y hepática.

España, un ejemplo en la donación de órganos

Carlos Slim Domit mencionó el caso de España, donde la tasa de donación es alta, y aseguró que hay factores claves, como:

Sensibilización

Información

Un sistema de salud que permita ser ágil la donación

Un sistema de logística para que viaje el paciente o los órganos

Un sistema para trasplantar los órganos, donde destacó a los doctores trasplantólogos en México

Tener una ley proactiva de la donación de órganos

“España es ejemplo en cuanto al número de donadores por cada 100 mil habitantes”. Carlos Slim Domit

¿Qué órganos y tejidos se pueden donar en México?

Un trasplante es la sustitución de un órgano o tejido enfermo sin posibilidad de recuperación, por otro que funcione adecuadamente, dijo Héroes por la Vida en su página web.

Los órganos que se pueden trasplantar son:

Riñón

Hígado

Corazón

Pulmón

Páncreas

Intestino

Los tejidos que se pueden trasplantar son:

Córneas

Piel

Huesos

Tendones

Válvulas cardíacas

En México hay más de 20 mil niños, mujeres y hombres registrados que están esperando un trasplante.