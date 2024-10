Científicos descubren un misterioso virus transmitido por garrapatas en China

Investigadores descubren un virus desconocido. Foto: Shutterstock

Investigadores descubrieron en China un virus, hasta ahora desconocido, transmitido por garrapatas, que ha sido denominado virus Wetland (WELV).

En un estudio publicado en The New England Journal of Medicine se describe que el virus desconocido fue identificado por primera vez en junio de 2019 en un paciente de Mongolia Interior, China.

El virus pertenece a la familia de los Nairoviridae, en el mismo grupo que el genovirus Hazara, otro virus transmitido por garrapatas.

El paciente del virus transmitido por garrapatas

El paciente que alertó a los científicos sobre esta nueva amenaza viral se presentó con fiebre persistente y fallo multiorgánico tras haber sido mordido por una garrapata en un parque de humedales.

Utilizando técnicas de secuenciación de nueva generación, los investigadores confirmaron que la causa de la infección era un nuevo tipo de orthonairovirus, lo que motivó una investigación más profunda.

Para determinar el alcance de este virus, los investigadores realizaron una vigilancia activa en hospitales de la región, centrándose en pacientes con fiebre que habían sido mordidos por garrapatas.

El estudio logró identificar un total de 17 pacientes infectados con WELV en varias provincias del noreste de China, incluyendo Mongolia Interior, Heilongjiang, Jilin y Liaoning.

Síntomas y diagnóstico

Los pacientes infectados por el virus Wetland presentaban síntomas no específicos como fiebre, mareos, dolor de cabeza, malestar general, mialgia, artritis y dolor de espalda, mientras que algunos manifestaban petequias y linfadenopatía localizada. Uno de los casos también mostró síntomas neurológicos.

Además, un análisis serológico en muestras obtenidas durante la fase de convalecencia de ocho pacientes mostró que los títulos de anticuerpos específicos contra WELV eran cuatro veces mayores que en las muestras de la fase aguda.

Propagación del virus Welv

El virus no solo fue detectado en humanos, sino también en varios animales, incluyendo ovejas, caballos, cerdos y el roedor zokor de Transbaikal. Asimismo, se encontraron rastros del virus en cinco especies de garrapatas, destacando a Haemaphysalis concinna como un posible vector que podría transmitir el virus de manera transovárica (de generación en generación).

El virus aislado del paciente inicial y de las garrapatas causó efectos citopáticos en células endoteliales humanas y resultó ser letal en modelos animales, como ratones BALB/c, C57BL/6 y Kunming, al ser inoculado por vía intraperitoneal.

Aunque el WELV no ha sido vinculado a epidemias extensas hasta el momento, la capacidad de las garrapatas para transmitir el virus, y la infección en múltiples especies animales, pone de relieve la necesidad de monitorear de cerca este nuevo patógeno.