¿Cómo se transmite la Mpox y cuáles son los síntomas más comunes?

La mpox no tiene cura. | Foto: Shutterstock.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles a la mpox, anteriormente conocida como viruela del mono, como una emergencia internacional de salud pública, su mayor nivel de alerta.

La alerta emitida por la OMS responde a la epidemia actual causada por el clado Ib, el cual apareció el año pasado y tuvo una rápida propagación en la República Democrática del Congo y limitada de momento a África.

Según los expertos, el virus causante de esta nueva epidemia de mpox es más contagioso y peligroso que la cepa conocida como clado IIb, que causó un brote mundial de viruela símica en 2022 y 2023, y por la que la OMS también declaró la alerta de emergencia de salud pública.

¿Cuáles son las principales vías de transmisión de mpox?

El mpox es una enfermedad viral causada por el virus del mismo nombre, una especie del género Orthopoxvirus. Se propaga del animal al humano, pero se transmite también por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus.

Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre los diferentes clados registrados. En cuanto a las vías de transmisión de la enfermedad, por ejemplo, cuando el mpox fue descubierto por primera vez en humanos en 1970 en el Congo y fue denominado clado I, se sabía que ésta era contagiada regularmente por contacto con animales como ardillas, ratas de Gambia, lirones, diferentes especies de monos y otros.

Mientras que las cepas Ib y IIB pueden transmitirse a los seres humanos por contacto físico con personas infectadas, materiales contaminados o animales infectados, por ejemplo:

Personas infectadas, al tocarlas, besarlas o mantener relaciones sexuales

al tocarlas, besarlas o mantener relaciones sexuales Animales infectados, al ser lastimados por ellos, al cazarlos, despellejarlos o cocinarlos

al ser lastimados por ellos, al cazarlos, despellejarlos o cocinarlos Materiales contaminados, como ropa de vestir o de cama o agujas

como ropa de vestir o de cama o agujas Las personas embarazadas pueden transmitir el virus al feto

En el caso específico de la transmisión de persona a persona ésta puede producirse por contacto directo con lesiones infecciosas de la piel o de otras zonas, como la boca o los genitales, como, por ejemplo:

Cara a cara (al hablar o respirar)

(al hablar o respirar) Piel con piel (al tocarse o mantener relaciones sexuales vaginales o anales)

(al tocarse o mantener relaciones sexuales vaginales o anales) Boca a boca (al besarse)

(al besarse) Boca con piel (al besar la piel o al tener relaciones sexuales orales)

(al besar la piel o al tener relaciones sexuales orales) Por gotículas respiratorias o aerosoles de corto alcance en caso de contacto cercano prolongado

Además, la nueva variante está asociada a una transmisión sostenida, así como a la aparición de casos en una gama de grupos de edad más amplia que en brotes anteriores, incluidos los niños, indica la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En tanto que anteriormente las personas jóvenes, con múltiples parejas sexuales y trabajadores sanitarios eran los grupos de mayor riesgo de infección.

No obstante, la OMS es enfática en asegurar que cualquier persona tiene riesgo de infección si entra en contacto físico con alguien con síntomas o con un animal infectado y que actualmente, la enfermedad se trasmite de persona a persona y, ocasionalmente, de animales a personas.

Síntomas de la mpox

Según la OMS, los síntomas comunes de la mpox, son:

Erupciones cutáneas o lesiones mucosas que pueden durar de 2 a 4 semanas

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Dolor de espalda

Falta de energía

Inflamación de los ganglios linfáticos

Una diferencia sintomática es que, el clado Ib, causante de la epidemia actual, provoca erupciones cutáneas en todo el cuerpo. Mientras que el clado anterior, IIb, se caracterizaban por erupciones localizadas y lesiones en la boca, la cara o los genitales.

¿Qué hacer si presentas síntomas de mpox?

Ante cualquier síntoma relacionado con la mpox lo mejor es acudir a los servicios de salud. En el caso de México las personas pueden acudir a cualquier unidad médica de primer, segundo y tercer nivel, ya sea de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Sedena o Semar.

Ahí se realizarán las pruebas necesarias para su diagnóstico y se dará aviso al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), tal como lo indica el Aviso Epidemiológico emitido este 14 de agosto.

En las unidades médica se proporcionará a los pacientes atención médica como hidratación, higiene y tratamiento sintomático, dado que no existe tratamiento específico para la mpox.

El gobierno de México, además, ofrecerá pruebas de detección de VIH a toda persona sospechosa de mpox, realizando un seguimiento semanal y una referencia oportuna a las personas con algún tipo de inmunocompromiso.

Por su parte, los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) señalan que la mayoría de las personas con viruela símica se recuperan por completo dentro de dos a cuatro semanas sin la necesidad de un tratamiento médico y que el tipo de tratamiento para una persona con viruela símica dependerá de qué tan enferma esté la persona o de si tiene probabilidad de enfermarse gravemente.

Entre las recomendaciones generales de los CDC para el tratamiento de la mpox están:

Usar gasas o vendas para cubrir el sarpullido y limitar la propagación de la enfermedad a otras personas y al entorno.

para cubrir el sarpullido y limitar la propagación de la enfermedad a otras personas y al entorno. No quitarse, apretarse o rascarse las lesiones del sarpullido , ya que no acelera la recuperación y sí puede propagar el virus a otras partes del cuerpo, aumentar la posibilidad de contagiar a los demás y, posiblemente, hacer que las lesiones abiertas se infecten por bacterias.

, ya que no acelera la recuperación y sí puede propagar el virus a otras partes del cuerpo, aumentar la posibilidad de contagiar a los demás y, posiblemente, hacer que las lesiones abiertas se infecten por bacterias. No rasurar el área donde hay sarpullido hasta que se hayan caído las costras y se haya formado una nueva capa de piel. El rasurado puede propagar el virus y causar más lesiones.

el área donde hay sarpullido hasta que se hayan caído las costras y se haya formado una nueva capa de piel. El rasurado puede propagar el virus y causar más lesiones. Mantener las lesiones o el sarpullido limpios y secos cuando no se bañen los pacientes.

cuando no se bañen los pacientes. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o use un desinfectante de manos a base de alcohol, sobre todo después de tener contacto directo con el sarpullido.

o use un desinfectante de manos a base de alcohol, sobre todo después de tener contacto directo con el sarpullido. Usar guates en caso de presentar sarpullido en las manos.

en caso de presentar sarpullido en las manos. Usar una mascarilla bien ajustada cuando se esté cerca de otras personas hasta que el sarpullido y todos los otros síntomas hayan desaparecido.

bien ajustada cuando se esté cerca de otras personas hasta que el sarpullido y todos los otros síntomas hayan desaparecido. Tener una alimentación saludable.

Descansar lo suficiente para que el cuerpo pueda recuperarse.

En cuanto al uso de medicamentos, los CDC sugieren el uso de fármacos como el ibuprofeno y el acetaminofeno. No obstante, sugiere acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado.

¿Cómo se diferencia la viruela del mono de otras enfermedades con síntomas similares?

La OMS advierte que no siempre es fácil identificar la viruela símica, ya que otras infecciones y afecciones pueden tener un aspecto similar. Por lo que es importante distinguirla de la varicela, el sarampión, las infecciones cutáneas bacterianas, la sarna, el herpes, la sífilis, otras infecciones de transmisión sexual y las alergias a medicamentos.

Una variable entre los pacientes con viruela símica y los que padecen otras enfermedades es que, los primeros también pueden tener otras infecciones de transmisión sexual, como el herpes. Y en el caso de los niños con sospecha de mpox también pueden tener varicela.

Es por ello, que la OMS resalta la importancia de la realización de pruebas de laboratorio, puesto que son fundamentales para que los pacientes sean tratados lo antes posible y se evite una mayor propagación.

La prueba de laboratorio mayormente usada consiste en la detección del ADN del virus mediante PCR. Las mejores muestras son las tomadas directamente de las lesiones cutáneas (piel, líquido o costras) mediante un frotis enérgico; en ausencia de lesiones cutáneas, pueden obtenerse mediante frotis orofaríngeo, anal o rectal.

No se recomiendan los análisis de sangre, ya que, las pruebas de anticuerpos pueden no ser útiles, ya que no distinguen entre los distintos ortopoxvirus.

¿Cuál es la situación de la mpox en México?

En México, desde el año 2022 y con corte al 05 de agosto de 2024, se tiene un total de 7 mil 385 casos notificados, de los cuales 4 mil 130 son confirmados, con resultado positivo por alguno de los laboratorios que cuentan con competencia técnica avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Tan sólo en lo que va de 2024, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica ha identificado 212 casos probables durante el 2024, de los cuales 49 son confirmados y se encuentran distribuidos en:

Ciudad de México (29)

Quintana Roo (7)

Jalisco (3)

Morelos (2)

Puebla (2)

Estado de México (1)

Nuevo León (1)

Sinaloa (1)

Tamaulipas (1)

Tlaxcala (1)

Veracruz (1)

La variante clado II es la única detectada en todos los casos analizados en México.

Las autoridades sanitarias de México, destacan que hasta el momento no se ha identificado la nueva variante clado 1b, que es la causante de la emergencia de salud pública de emergencia internacional.

No obstante, como parte de las medidas que México ha adoptado por exhorto de la OMS para prevenir la propagación de la mpox, se encuentran el Plan de Respuesta para el abordaje de mpox que incluye acciones de coordinación de la respuesta nacional; involucramiento, empoderamiento y participación comunitaria; diagnóstico y vigilancia epidemiológica, atención integral y comunicación de riesgos.

Además, activo el aviso epidemiológico en el que se dictan las pautas a seguir en las unidades médicas en todo el país, para que vigilen y notifiquen los casos probables para reducir en lo posible las cadenas de contagio y proporcionar a las personas enfermas atención médica de forma oportuna.

Además, la Secretaría de Salud publicó un Aviso Preventivo de Viaje por Mpox, nivel 2, de bajo riesgo, en el que se se sugieren recomendaciones a seguir por los viajeros, antes, durante y después de visitar el Congo, Ruanda, Uganda, Kenia y Burundi, principalmente.

Mpox en el mundo

En el mundo agencia sanitaria de la Unión Africana informó que hasta ahora hay un total de 38 mil 465 casos registrados en 16 países africanos desde enero de 2022, con mil 456 muertes.

Además, se registró un aumento de casos del 160% en 2024 respecto al año anterior, según datos publicados la semana pasada por Africa CDC.