Depresión a los 55 años: señales de alerta relacionados con la demencia

La depresión y la demencia ¿relacionados? Foto: HealthDay

La depresión a los 55 años, o en la mediana edad, se ha relacionado anteriormente con un mayor riesgo de demencia. Pero esta relación parece estar impulsada por un pequeño grupo de seis síntomas específicos, más que por la depresión en general, según una nueva investigación en The Lancet Psychiatry.

Centrarse en estos síntomas podría ayudar a las personas que luchan contra la depresión de la mediana edad a evitar la demencia más adelante, según los investigadores.

“El riesgo de demencia está vinculado a un puñado de síntomas depresivos más que a la depresión en general”, dijo el investigador principal Philipp Frank, investigador en University College London.

Síntomas relacionados con la demencia y la depresión en la mediana edad

Pérdida de confianza en uno mismo

Dificultad para afrontar problemas

Falta de calidez y afecto hacia los demás

Ansiedad continua

Insatisfacción con la forma en que se realizan las tareas

Dificultad para concentrarse

En particular, la falta de autoestima y la dificultad para afrontar los problemas se asociaron con un aumento aproximado del 50% en el riesgo de demencia, encontraron los investigadores.

Estos seis síntomas pueden llevar a una menor interacción social y a menos experiencias estimulantes del cerebro, según los investigadores. Esto, a su vez, puede afectar la capacidad del cerebro para mantener un pensamiento normal incluso cuando ha sido afectado por daños o enfermedades.

“Este enfoque a nivel de síntoma nos da una imagen mucho más clara de quién puede ser más vulnerable décadas antes de que se desarrolle la demencia”, dijo Frank en un comunicado de prensa.

“Los síntomas cotidianos que muchas personas experimentan en la mediana edad parecen conllevar información importante sobre la salud cerebral a largo plazo. Prestar atención a estos patrones podría abrir nuevas oportunidades para la prevención temprana”, añadió el experto.

Para el nuevo análisis, los investigadores analizaron datos de casi 6 mil adultos de mediana edad que participaron en un estudio de salud británico a largo plazo.

Los síntomas de depresión se evaluaron en 1997-1999, cuando todos los participantes estaban libres de demencia y de mediana edad, con una edad media de 55 años.

Los investigadores siguieron a los participantes durante 25 años, registrando diagnósticos de demencia hasta 2023. Durante este tiempo, una de cada 10 personas (10%) desarrolló demencia.

El análisis mostró que las personas con depresión en la mediana edad tenían un 27% más de riesgo de demencia en etapas avanzadas.

Otros síntomas que abordó el estudio

Síntomas depresivos como los problemas de sueño, pensamientos suicidas y bajo estado de ánimo, no mostraron ninguna relación significativa con el riesgo de demencia, según el estudio.

“La depresión no tiene una sola forma: los síntomas varían mucho y a menudo se solapan con la ansiedad”, dijo en un comunicado de prensa la investigadora senior Mika Kivimaki, presidenta de epidemiología social en University College London.

“Descubrimos que estos patrones matizados pueden revelar quién tiene mayor riesgo de desarrollar trastornos neurológicos”, dijo Kivimaki. “Esto nos acerca a tratamientos de salud mental más personalizados y efectivos.” Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos, según el equipo.

Richard Oakley, director asociado de investigación e innovación en la Sociedad de Alzheimer con sede en Reino Unido, afirmó que la relación entre demencia y depresión es compleja.

“Es alentador ver cómo este nuevo estudio observacional comienza a desentrañar cómo la demencia y la depresión están interrelacionadas”, dijo en un comunicado de prensa.

Sin embargo, “es importante señalar que no todas las personas con depresión desarrollarán demencia, y las personas con demencia no necesariamente desarrollarán depresión”, añadió Oakley.

