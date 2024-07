Descubre las terribles consecuencias de comer azúcar

Desde hace 14 años, la señora Isabel de la Rosa padece diabetes tipo 2; para controlar la enfermedad, modificó su alimentación, principalmente bajó su consumo de azúcar

“Le bajé obviamente y ya no tomo azúcar adicional, pero todo tiene y todo se convierte en azúcar”. Isabel de la Rosa



A diferencia de la señora Isabel, Claudia Huerta sí presentó síntomas previos al diagnóstico; aún recuerda cuánta azúcar consumía.

“… Fui muy irresponsable de mi parte: seguía comiendo pastel, seguía comiendo gelatina, esa es una cuestión en verdad el azúcar es una adicción”. Claudia Huerta



El consumo excesivo no solo puede conducir a un diagnóstico de diabetes, también puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, presión arterial alta, inflamación crónica y enfermedad hepática no alcohólica.

“… También en cualquier tipo de cáncer, el tratamiento es dejar el azúcar también”. Zaira Guevara | Manejo integral de diabetes, ISSSTE



Agrega que el exceso en su consumo también agudiza algunas enfermedades mentales.

“… Padecen problemas de concentración, ansiedad, bueno son más susceptibles a que el consumo de azúcar les dispare un episodio de ansiedad o de concentración de falta de concentración”. Zaira Guevara | Manejo integral de diabetes, ISSSTE

Y es que genera adicción.

“… en realidad sí nos causa cierta euforia a nivel cerebral”. Zaira Guevara | Manejo integral de diabetes, ISSSTE



Llaman a evitar o regular el consumo de alimentos ultraprocesados, calóricos y azucarados.



El consumo de azúcar se debe regular desde la infancia.

“… No nos va a causar ninguna deficiencia si estos niños no consumen los azúcares añadidos, no les va a faltar nada”. Zaira Guevara | Manejo integral de diabetes, ISSSTE





De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud desde el punto de vista nutricional el consumo de azúcar no es necesario.