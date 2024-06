La conmovedora historia de David Ortiz: su hermana le donó un riñón

David Ortiz es un trabajador de la industria de la construcción que, sin previo aviso, comenzó a desarrollar síntomas que, a la postre, resultarían en la necesidad de un trasplante de riñón. En el marco del “Día Mundial de los Pacientes Trasplantados“, en Unotv.com te contamos la historia de cómo su hermana le donó un órgano.

La conmovedora historia de David Ortiz

Aproximadamente a los 42 años, David Ortiz, un hombre casado con dos hijos, comenzó a sentir una importante inflamación en los pies, afectándolo en su trabajo dentro de la industria de la construcción.

“Tenía que caminar mucho día con día y no podía respirar, no podía caminar; motivo por el cual asistí con un médico y me diagnóstico que iba yo a requerir un trasplante riñón”. David Ortiz

En entrevista para CLIKISalud de la Fundación Carlos Slim, David reconoció que, hasta ese momento, nunca pensó en estar en una situación similar, al grado de ser sometido a un tratamiento de hemodialisis.

“Estas se llevaban a cabo los martes, jueves y sábados”, declaró en 2014, cuando tenía 46 años. Al momento de las hemodialisis, tenía la necesidad de seguir trabajando, y al término de cada una regresaba a la oficina.

Su hermana se ofreció para donarle un riñón

Cuando tres de los hermanos de David Ortiz se enteraron de su situación, se ofrecieron a donarle el riñón que necesitaba. Particularmente, su hermana Ana María fue la más propositiva.

Desde que ella se enteró, aproximadamente a los 57 años, se mostró convencida al grado de someterse a una dieta rigurosa con el objetivo de donarle su riñón.

“En noviembre de hace cuatro años (2010) vine a visitar a mi hermano y vi que tenía los pies y las piernas gravemente inflamadas. En ese momento, que me dijeron que era algo de los riñones, estaba preparada para donarle un riñón sin pensarlo”. Ana María, hermana de David Ortiz

La historia de David y su hermana Ana María – Foto: CLIKISalud

La respuesta de Ana María, sin pensarlo, fue someterse el trasplante para ayudarle a su hermano a curarse de su condición, según coincidieron ambos hace casi diez años.

¿Cómo fue el trasplante de Ana María a David?

David Ortiz confesó sentir emoción por la decisión de su hermana, quien señaló en todo momento que fue “de todo corazón”. Un día, ambos bajaron al quirófano para el trasplante.

“Los médicos me dijeron: ‘Te vas a dormir un ratito’. Estaba yo ya en mi habitación, llegó el doctor que me trasplantó y me dijo: ‘David, a partir de este momento, tu vida vuelve a la normalidad“, declaró.

¿Qué siguió para los hermanos tras el trasplante?

Ana María ha podido seguir con su vida normal, de acuerdo con el testimonio de David, quien declaró que su hermana ha podido hacer una caminata de mil kilómetros en un mes. Por su parte, él se jacta de poder vivir de manera normal.

En su entrevista, dijo: “Yo estoy plenamente convencido, y lo he vivido en carne propia, que un donador y un trasplantado viven perfectamente bien”.

“Escuché una frase que siempre me impactó: ‘Nacemos con dos riñones puesto que uno podemos donarlo para darle vida a otra persona”, remató David Ortiz.

El 6 de junio se celebra el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados

En 2006, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instauró esta fecha para crear conciencia sobre la necesidad de quienes padecen enfermedades crónicas o terminales, de tener un trasplante para seguir viviendo, según la Secretaría de Salud (SSA).

Los órganos trasplantables son corazón, hígado, intestino, páncreas, pulmón y riñón. Los tejidos son corneas, hueso, pelo, piel, sangre y válvulas cardiacas; y las células incluyen a la médula ósea, precisa la SSA.

Según estimaciones de la OMS, el órgano con más demanda es el riñón, como en el caso de David, quien contó con la fortuna de que su hermana se ofreciera como donadora.