Las 6 facultades del cuerpo humano que debes trabajar para vivir al 100%

El cuerpo humano posee seis facultades físicas del cuerpo humano que de trabajarse pueden llevar a una persona a poder vivir a su máximo potencial físico e incluso prevenir lesiones como torceduras, fracturas o contracturas, asegura el especialista en medicina deportiva, Ricardo Bravo el “Tirus”, quien en entrevista con Unotv.com explica cuáles son.

Las seis facultades físicas del cuerpo humano

Las facultades físicas del cuerpo son: flexibilidad, fuerza, velocidad, resistencia, potencia, equilibriocepción y propiocepción, dice Bravo.

De acuerdo con experto, estas seis facultades son las que permiten a las personas realizar todas las actividades físicas que se requieran, como caminar, bailar, jugar, hacer un deporte o desempeñar cualquier profesión.

Sin embargo, el “Tirus” destaca que “no las desarrollamos, nadie”, incluso dice las perdemos conforme las personas crecen y envejecen.

¿En qué consisten las facultades físicas del cuerpo?

Flexibilidad

Para Ricardo, la flexibilidad es la “máxima facultad del cuerpo” y asegura que, así como “los bebés nacen con 100% de flexibilidad” al envejecer ésta se va perdiendo. Éste es el motivo por el cual “un bebito se chupan el dedo del pie y un adulto no puede alcanzarse la punta de los pies”.

“A partir de los tres años perdemos la flexibilidad. Por eso tenemos niños en el deporte que a los 5 años no llegan a los pies, pero a los 3 años si llegaban, esto se debe a que involucionan, la flexibilidad, la vamos perdiendo. Entonces llega una edad a la que tenemos 30 y tantos años y no llegó a los pies y me duele todo porque no me alcanzo”. Ricardo Bravo el “Tirus”, especialista en medicina deportiva

Fuerza

La fuerza es la capacidad que tiene el cuerpo para poder ejecutar movimientos o trabajos con mayor potencia y velocidad, pero sin lastimarse, ya que, reduce el riesgo de sufrir una lesión.

La fuerza se puede notar en el alto o bajo empuje que se coloca al querer mover un mueble.

Velocidad

La velocidad refiere a la capacidad de realizar un movimiento o una serie de movimientos en el menor tiempo posible.

Se puede entender la velocidad como lo rápido que una persona puede llegar de un punto A a un punto B, tal como cuando se corre tras un taxi.

Resistencia

Es la capacidad de un organismo de soportar un esfuerzo prolongado en el tiempo, esto quiere decir que es la habilidad de realizar un trabajo muscular durante un periodo extenso sin experimentar fatiga.

Un buen desarrollo de la resistencia puede notarse en la capacidad que tiene una persona al cargar y desplazar una pesada caja por un tiempo prolongado, sin que esto lo lastime o moleste.

Potencia

La potencia se refiere a la capacidad de generar fuerza en el menor tiempo posible, es decir, es la combinación de fuerza y velocidad. En términos más simples, es la capacidad de realizar un movimiento con fuerza y rapidez.

El desarrollo de la potencia puede verse en fuerza que un jugador de futbol imprime al patear un balón al mismo tiempo que va corriendo.

Ricardo Bravo señala que adicionales a estas cuatro facultades físicas del cuerpo están la equilibriocepción y propiocepción, las cuales “ni siquiera conocemos y no desarrollamos”, pero que son de suma importancia para poder estar en el máximo punto de desempeño físico para realizar cualquier actividad, desde barrer hasta correr una maratón.

Éstas dos cualidades se refieren a:

Equilibriocepción

La equilibriocepción es como su nombre lo indica tener sentido del equilibrio. En términos sencillos, es la capacidad del cuerpo para percibir y responder a los cambios en la posición en el espacio, y es una facultad crucial para cualquier persona porque es gracias a ella que es posible tener una postura estable, coordinar movimientos y realizar actividades cotidianas sin caerse.

“Equilibriocepción es así como se oye, es pararse en un pieo pararseen una tabla con una pelota y a ver si puedes. Eso es equilibrio”. Ricardo Bravo el “Tirus”, especialista en medicina deportiva

Propiocepción

La propiocepción se puede entender como la capacidad que tiene el cuerpo de percibir y reconocer la posición de las articulaciones y músculos en el espacio, pero sin la necesidad de la vista.

Es decir, es el sentido que nos permite, por ejemplo, saber dónde están las extremidades y cómo se están moviendo en cada momento, incluso con los ojos cerrados.

Un ejemplo de esto puede verse cuando “yo estoy sentado, cierro los ojos y levanto mi mano derecha, ahí yo sé perfectamente dónde está mi mano o si me piden que me toque la oreja izquierda, me la puedo tocar sin problema, pero ya tengo un aparato propioceptivo bastante desarrollado por todo lo que hago”, dice el también comentarista deportivo de Claro Sports.

“Es una facultad del cuerpo, pero no la conocemos y es tal vez una de las facultades máximas del cuerpo porque es la ‘vista sin ver’”. Ricardo Bravo el “Tirus”, especialista en medicina deportiva

No obstante, el experto asegura que la edad puede influir en el desarrollo de esta capacidad, ya que, los niños y los adultos mayores no pueden hacer ejercicios debido a que no la han desarrollado o nunca lo hicieron, respectivamente.

¿Cómo ayudan las facultades físicas del cuerpo?

De acuerdo con Ricardo Bravo, el óptimo desarrollo de estas facultades es lo que facilita a las personas el poder realizar cualquier actividad física, desde las más simples como caminar hasta las más complejas como practicar un deporte de alto rendimiento.

Al lograrlo es posible decir, según el experto, que una persona se encuentra en su máximo desempeño físico, ya que el cuerpo humano se encuentra en un punto bienestar y equilibrio.