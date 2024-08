UNAM habla sobre hasta qué temperatura es seguro practicar un deporte. Foto: Getty

Anteriormente, te hablamos sobre ¿cuál es el mejor horario para hacer ejercicio?; hoy complementamos el tema dándote a conocer hasta qué temperatura es seguro practicar un deporte, ya que se le suele dar mucha importancia a la preparación y acondicionamiento de nuestros cuerpos, pero no siempre le ponemos atención al factor que puede jugar el clima.

¿A qué temperatura es seguro practicar un deporte?

Ejercitarse en el exterior no es igual que hacerlo en un sitio cerrado (como los gimnasios), por lo que para saber hasta qué temperatura es seguro practicar un deporte, nos basamos en información brindada por un experto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien señala que los 37 grados centígrados sería la cifra tope.

Ramón Hernández, de la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM, destaca que con un entrenamiento adecuado es posible competir en entornos cálidos, pero si la temperatura ambiental supera los 37 °C hay un problema, pues ello significa que tenemos más calor fuera que dentro de nuestro cuerpo.

¿Qué pasa si hago ejercicio cuando hace mucho calor?

A decir del profesor Mauricio Quesada, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, las olas de calor en México y las altas temperaturas que desprenden pueden ser riesgosas: “Las temperaturas que estamos viendo ya rebasan nuestro umbral de temperatura. Los humanos sobrevivimos en un rango relativamente pequeño que oscila entre los 35 y los 40 grados. Si superamos dicho límite nos da fiebre y nuestro sistema de enzimas colapsa”.

El calor nos afecta a todos, pero no de la misma manera, refiere por su parte el doctor Ramón Hernández, quien añade que es muy diferente lo que padece una persona no ejercitada y con un porcentaje de grasa corporal elevado (el cual almacena el calor y dificulta su pérdida), que un deportista bien entrenado y en estado físico óptimo. No obstante, añade, incluso entre atletas es imposible generalizar.

Recomendaciones para hacer deporte en ambientes cálidos

Instalar puntos de hidratación

Ubicar puestos para personal médico

Monitorear el clima antes y durante el ejercicio

Acortar o suspender la actividad si hay más de 40 grados centígrados

¿Qué es un golpe de calor y cuáles son sus síntomas?

Un golpe de calor se da cuando hay un incremento en la temperatura corporal a causa de la exposición prolongada a altas temperaturas ambientales indica la UNAM. Algunos de sus síntomas son:

Mareo

Náuseas

Confusión

Sudoración excesiva inicial y posterior falta de sudor

Sequedad de la piel

Fiebre de más de 39.4 °C

Dolor de cabeza

Convulsiones

Problemas para respirar

¿Cómo hacer un suero casero para hidratarte?

Ahora que ya sabes hasta qué temperatura es seguro practicar un deporte, los riesgos de ejercitarte en climas muy calurosos y lo que puedes sufrir, aquí te damos una receta para hacerte un suero casero:

Ingredientes: un litro de agua, media cucharada de sal, media cucharada de bicarbonato de sodio, un par de cucharadas de azúcar y una taza de limón