Riesgo de suicidio: ¿Cuándo hay que estar más alerta?

Claudia sostiene las cartas que su padre le dejó: escritas a mano, por ambos lados, fechadas en diciembre de 2015, cuando a sus 57 años se suicidó.

“Él quería dejar muy especificado que fue su decisión, que nadie lo obligó y que si lo estamos encontrando de la manera en que lo encontramos fue porque él así decidió quitarse la vida precisamente la primer carta fue eso: especificaciones de por qué tomó esa decisión y un poco acerca de su vida, dando una guía de cómo quería que se llevara su muerte en cuanto a gastos funerarios, en cuanto a rosarios, a su entierro pero la carta que tengo en mis manos es personal… esta fue como hoy lo veo, como un manual para sobrellevar su pérdida”, dijo Claudia.

Hablar del suicidio no es cosa fácil, pero es necesario porque no es un fenómeno lejano, para Claudia, está íntimamente ligado a problemas de salud mental. En el caso de su padre, la depresión, fue la causa principal de su decisión.

“No sé si este clínicamente estipulado, pero yo lo veo, así como: la fase terminal de la enfermedad de la mente, porque muchas enfermedades, no solamente la depresión, que te pueden llevar a tomar esa decisión, en el caso de mi papá fue un suicidio que estaba muy pensado, no fue un suicidio de arrebato, él ya lo tenía todo preparado muy minuciosamente”, relata Claudia.

Denis Rivera Moreno, psiquiatra, explica que existen diferentes factores de riesgo para atentar contra la vida propia: situaciones de violencia, grupos minoritarios como migrantes o refugiados, incluso padecer enfermedades crónicas.

“Los suicidas no avisan”, “Hablar de suicidarse es sólo para llamar la atención”, el suicidio está plagado de mitos, sin embargo, hay señales de alerta que se deben de tomar muy en serio.

“Y había señales, pero las empecé a ver ya que no estaba, me decía yo ya me voy a ir a un viaje sin retorno hoy sé que era la muerte”.

Claudia / Testimonio