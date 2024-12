Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Los virus de la influenza animal son distintos de los virus de la influenza estacional humana y no se transmiten fácilmente entre humanos. Sin embargo, ocasionalmente, los virus de la influenza zoonótica pueden infectar a los humanos a través del contacto directo o indirecto, asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un nuevo estudio realizado por expertos del centro de investigación en ciencias biomédicas, Scripps Research, reveló que una sola mutación en el virus H5N1 de la “gripe aviar” que ha infectado recientemente a vacas lecheras en los Estados Unidos podría mejorar la capacidad del virus para adherirse a las células humanas, aumentando potencialmente el riesgo de transmitir persona a persona.

De acuerdo con los investigadores, a diferencia de otros casos de virus aviares que requirieron múltiples mutaciones, al menos tres, para adaptarse e infectar y transmitirse entre personas, en el caso la cepa H5N1, aislada de la primera infección humana con un virus bovino H5N1 en los Estados Unidos, los investigadores encontraron que una sola mutación podría cambiar la especificidad de unión a receptores de tipo humano.

No obstante, los investigadores fueron claros al destacar que este hallazgo no significa que al ocurrir dicha mutación, el virus se haga transmisible entre humanos o que ya se haya producido tal evolución en el virus; sino que, de ocurrir dicho cambio en el virus, éste tendría un punto de apoyo en las células humanas que no tenía antes lo que podría aumentar significativamente la capacidad del virus para atacar y provocar la transmisión entre humanos.

“El cambio por sí solo puede no ser suficiente para permitir la transmisión de persona a persona. Probablemente serían necesarios otros cambios genéticos, como mutaciones en la polimerasa básica 2 (E627K) que mejoran la replicación viral y la estabilidad en las células humanas, para que el virus se propague eficientemente entre las personas”, indica el estudio.

¿Cómo fue posible saber esto?

El equipo de investigación introdujo varias mutaciones que habían estado involucradas en cambios de especificidad del receptor en virus aviares anteriores, en una proteína llamada hemaglutinina H5N1 2.3.4.4b. Estas mutaciones fueron seleccionadas para imitar cambios genéticos que podrían ocurrir naturalmente.

Cuando el equipo evaluó el impacto de estas mutaciones en la capacidad del virus para unirse a receptores de tipo humano, descubrieron que la mutación llamada Q226L, mejoraba significativamente la forma en que el virus se unía a los receptores de glucano, que representan los que se encuentran en las células humanas.

[TE PODRÍA INTERESAR: Primer caso de gripe aviar en un cerdo es detectado en EU]

Si bien no hay motivo inmediato de alarma, los investigadores enfatizan que no se debe pasar por alto ni siquiera una sola mutación que cambie la forma en que el H5N1 se une a las células humanas, sobre todo porque, dado el creciente número de casos humanos de H5N1 derivados del contacto directo con animales infectados, resalta la necesidad de una vigilancia proactiva de la evolución del H5N1 y cepas similares de gripe aviar.

¿Qué pasa con la gripe aviar (H5N1) hoy?

Hasta ahora, no hay casos documentados de transmisión del H5N1 entre personas. Los casos de gripe aviar en humanos se han relacionado con el contacto cercano con ambientes contaminados, así como con aves, vacas lecheras y otros animales infectados.

No obstante, los funcionarios de salud pública están preocupados por la posibilidad de que el virus evolucione para transmitirse eficientemente entre humanos, lo que podría conducir a una nueva pandemia potencialmente mortal.

Actualmente, se tienen registrados 58 casos confirmados de gripe aviar en seres humanos en Estados Unidos. De estos. 35 casos tuvieron como fuente de exposición el ganado vacuno. El estado con mayor número de casos es California, seguido de Michigan, Colorado y Texas, según datos de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).