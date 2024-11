La nueva vacuna actualizada de Pfizer estará disponible para su venta en México las primeras dos semanas de noviembre, así lo confirmó Yéssika Moreno, directora médica de Pfizer México, quien dio detalles sobre el uso, eficacia y seguridad del biológico a Unotv.com.

De acuerdo con Moreno, la vacuna actualizada de Pfizer, que podrá ser adquirida en farmacias, “es una adaptación de la vacuna [anterior] para combatir la variante del virus que está circulando en este momento en México y en el resto del mundo”.

Los lotes con la vacuna actualizada ya llegaron a México y comenzarán a aplicarse a partir de este fin de semana (9 y 10 de noviembre), de acuerdo con una fuente de Pfizer.

La directiva explicó que la vacuna actualizada contra COVID-19 continúa siendo un biológico basado en la tecnología de ARN mensajero, pero adaptada a la variante que está circulando en estos momentos.

El hecho de que la vacuna de Pfizer mantenga su mismo principio de creación “da la posibilidad de adaptarla con tanta facilidad y con tanta agilidad para las nuevas variantes del virus”, indicó Moreno.

Esta vacuna actualizada contra COVID-19 protege contra el linaje JN.1 del virus y sus derivadas, aseguró la vocera.

Esto garantiza la protección contra la enfermedad, dado que en este momento las variantes que están circulando a nivel mundial son las variantes derivadas del linaje JN.1. Específicamente, en México está circulando JN.1 y KP.3.

Moreno precisó que “la eficacia no ha cambiado de la vacuna original que se planteó desde el inicio de la pandemia”, y que es superior al 80%.

No obstante, la directora de Pfizer en México enfatizó la importancia de recordar que “el objetivo de la vacuna es prevenir los casos, pero también prevenir las muertes y las hospitalizaciones por COVID-19“.

Esto no significa, por ningún motivo, que quien se coloque la vacuna no pueda infectarse de COVID-19, ya que, según Moreno, “es probable que algunas personas aún estando vacunadas desarrollen la enfermedad, pero va a ser un cuadro leve con sintomatología leve y vamos a prevenir que esta persona necesite ser hospitalizado o que fallezca por la enfermedad”.

La nueva vacuna actualizada contra COVID-19 de Pfizer puede ser colocada en personas mayores de cinco años y hasta 100 o más, dijo Moreno.

No obstante, Moreno recalcó que “la población de mayor riesgo son, precisamente, los pacientes mayores de 60 o 65 años, y aquellos que tienen comorbilidades, eso significa que tienen alguna otra enfermedad con la que viven que les aumenta el riesgo de desarrollar una enfermedad severa o desarrollar muerte”.

De acuerdo con los reportes a nivel mundial, los efectos adversos que pueden presentarse son los mismos que con cualquier vacuna o inyección: dolor en el sitio de la aplicación y malestar general durante las 24 horas posteriores a la aplicación.

La vacuna actualizada contra COVID-19 de Pfizer podría estar disponible a partir de las dos primeras semanas de noviembre y que su precio “va a ser un costo competitivo y un costo accesible de acuerdo a la realidad del país”, declaró la directiva.

La importancia de tener una vacuna actualizada contra COVID-19 radica “en que el virus del COVID-19, el SARS-CoV-2, es un virus que ha continuado cambiando desde la versión original que conocimos en el 2020″, según la experta.

Dichos cambios en el virus del COVID-19 son parte de una característica común de los virus e incluso de algunas bacterias para evadir el sistema inmune, dijo la especialista.

“Los virus son entes inteligentes que también buscan la manera de burlar nuestro sistema inmune, de burlar los medicamentos que utilizamos para combatirlos, porque las bacterias y los virus aprenden que les estamos combatiendo de una manera, y entonces otras formas de evadir nuestro sistema inmune o las herramientas terapéuticas”, explicó.

Si bien, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que las personas se apliquen la vacuna a la que tienen acceso, lo cierto es que el colocarse una vacuna actualizada asegura la protección contra las nuevas variantes del virus.

La representante de Pfizer en México destacó que un factor importante a considerar respecto a la mutación del virus y la vacunación es que “si no estamos vacunados y nos da COVID-19 cada uno de nosotros somos ‘un laboratorio’ en donde el virus puede continuar cambiando y puede continuar mutando y entonces vamos a generar nuevas variantes y el virus va a continuar causando problemas”.

Esto se debe, según dijo, a que “el virus en el aire no cambia, sino que necesita estar dentro de un organismo para poder cambiar y poder mutar”.

“De ahí la necesidad y la relevancia de vacunarnos y de disminuir la posibilidad de tener COVID-19 a lo menor posible, precisamente con el objetivo, no sólo de no enfermarnos, no sólo de no requerir una hospitalización o fallecer, sino también de ir evitando poco a poco que el virus continúe cambiando”.

Yéssika Moreno, directora médica de Pfizer México