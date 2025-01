Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Investigadores de la Universidad Estatal de Arizona y el Instituto Banner Alzheimer descubrieron que una infección intestinal crónica causada por un virus común podría estar vinculada con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, al menos, en un subconjunto de personas, así lo dio a conocer la casa de estudios el pasado 19 de diciembre en un comunicado de prensa.

¿Qué virus común puede estar relacionado con el Alzheimer?

El virus causante de la infección intestinal crónica y que podría estar vinculado con el Alzheimer es: el citomegalovirus o HCMV.

Se trata de uno de los nueve virus del herpes, pero no se considera una enfermedad de transmisión sexual. Generalmente se transmite a través de la exposición a fluidos corporales y se propaga solo cuando el virus está activo.

El citomegalovirus o CMVH puede infectar a humanos de todas las edades. En la mayoría de las personas sanas, la infección ocurre sin síntomas, pero puede presentarse como una enfermedad leve similar a la gripe.

Alrededor del 80% de las personas muestran evidencia de anticuerpos a los 80 años.

Sin embargo, los investigadores detectaron HCMV intestinal sólo en un subconjunto de individuos, y esta infección parece ser un factor relevante en la presencia del virus en el cerebro. Por esta razón, los investigadores señalan que el simple hecho de entrar en contacto con el HCMV, algo que le ocurre a casi todo el mundo, no debería ser motivo de preocupación.

¿Por qué se relacionan?

Según la nueva investigación, en algunas personas, el virus puede permanecer en estado activo en el intestino, desde donde puede viajar al cerebro a través del nervio vago. Una vez allí, el virus puede cambiar el sistema inmunológico y contribuir a otros cambios asociados con la enfermedad de Alzheimer.

En caso de confirmarse esta hipótesis, los investigadores podrán evaluar si los medicamentos antivirales existentes podrían tratar o prevenir esta forma de enfermedad de Alzheimer.

Además, actualmente están desarrollando un análisis de sangre para identificar a las personas que tienen una infección activa por HCMV y que podrían beneficiarse de la medicación antiviral.

De acuerdo con los expertos, este subtipo biológicamente único de Alzheimer podría afectar entre el 25% y el 45% de las personas con esta enfermedad”, dijo el Ben Readhead, coprimer autor del estudio.

Los hallazgos fueron publicados hoy en Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.