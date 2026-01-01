Desde este jueves el Sasmex transmitirá en línea por YouTube y Twitch su monitor de sismos en el país

GENERANDO AUDIO...

Varios sismos sacudieron BCS. Foto: Getty Images

Desde este jueves 1 de enero a las 13:00 horas, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) transmitirá en vivo a través de internet todos los sismos registrados a través de la red instalada en el país.

Ello, según destacó el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C., que opera el Sasmex, con la finalidad de que la ciudadanía pueda conocer mejor cómo es que opera este sistema de observación y alertamiento.

¿Dónde y qué transmitirá el Sasmex?

Asimismo, de acuerdo con el organismo, la transmisión se realizará a través de YouTube, así como en la cuenta de la red social Twitch.

Mientras que, aunque las alertas aparecerán en tiempo real, se advierte, que, debido a los retrasos propios del Internet, la transmisión no deberá considerarse un medio de alerta sísmica.

Toda vez que ya en ocasiones anteriores el Sasmex había realizado transmisiones similares, mostrando cómo los sensores instalados a lo largo del país van captando las ondas sísmicas una vez registrado un movimiento telúrico.

De acuerdo con las diversas pruebas que se han realizado, lo que se transmitirá será un mapa del territorio nacional con las diversas estaciones de la red indicadas con puntos luminosos que cambiarán de color al captar algún movimiento, ilustrando con ondas sobre la pantalla, en caso de un sismo, cómo éste se va propagando.

