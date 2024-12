Apple premió a las mejores aplicaciones del año.

Apple anunció los ganadores de los App Store Awards de 2024 que premian a las mejores aplicaciones del año; entre las que se encuentran Kino para iPhone, el servicio destinado a músicos y artistas para iPad Moises o el programa de edición de fotografía para Mac Adobe Lightroom.

Congrats to this year's App Store Award winners! From action-packed games to innovations in spatial computing, these developers highlight the community's incredible talent, hard work, and ability to transform our lives and experiences. pic.twitter.com/0qXjV7bu4Y — Tim Cook (@tim_cook) December 12, 2024

Estos premios reconocen a las 17 aplicaciones y juegos que han ayudado a los usuarios a conseguir nuevos objetivos, dar rienda suelta a su creatividad o apreciar ciertos momentos cotidianos con los amigos y la familia.

La compañía ha apuntado en una nota de prensa que los desarrolladores premiados de este año han sido elegidos entre 45 finalistas, incluidos profesionales de estudios independientes y equipos de compañías multinacionales.

Así, se ha elegido a aquellos que hayan alcanzado los niveles más altos de experiencia de usuario, diseño e innovación en la tienda de aplicaciones de Apple y en todo el ecosistema de la firma tecnológica. Es el caso de Kino, de Lux Optics Inc., un servicio de edición de vídeo considerado como la ‘app’ del año para iPhone.

Apple también ha reconocido este mérito a aplicaciones creativas destinadas a otros dispositivos de su catálogo, como iPad y Mac. Es el caso del servicio para artistas y músicos Moises y el programa de edición de fotografía Adobe Lightroom, respectivamente.

La aplicación para el Apple Watch que ha recibido el premio este año ha sido Lumy, de Raja V, que permite seguir la luz solar y planificar las actividades al aire libre, como rutas, caminatas o, incluso, sesiones de fotografía en calles y parques, entre otras localizaciones.

Para Apple TV, la compañía ha considerado merecedora del reconocimiento a F1 TV, de Formula One Digital Media, una aplicación que permite a los usuarios conseguir acceso exclusivo y sin limitaciones de datos y estadísticas en tiempo real, mapas y análisis, así como explorar más de 2.000 horas de vídeos históricos de carreras.

Cabe matizar que este año se ha inaugurado la categoría de Apple Vision Pro, el visor de realidad mixta (RM) de Apple, que comenzó a comercializar en Estados Unidos el pasado mes de febrero por un precio de 3.499 dólares (unos 3.332 euros al cambio actual) y que tiene acceso a aplicaciones de iOS y iPadOS.

La app del año para el Apple Vision Pro ha sido What If…? An Immersive Story, de Marvel Studios, ILM Immersive y Disney+, que permite a los jugadores luchas junto a los héroes de la serie animada, así como aprovechar las denominadas Gemas del Infinito para lanzar hechizos místicos.

El considerado Juego del año para este dispositivo según la tecnológica es TRASHER: Arcade Odyssey, de Puddle, LLC., un título que incorpora efectis visuales y sonoros para transportar a los jugadores “a mundos galácticos llenos de color”, en palabras de Apple.

Así, en el apartado de juegos, los premiados han sido AFK Journey, de Farlight Games, para iPhone. Este título permite a los jugadores adentrarse en un mundo de fantasía llamado Esperia. El ganador de iPad, en cambio, ha sido Squad Busters, de Supercell, que combina competitividad y diversión a través de partidas multijugador.

Thank Goodness You’re Here!, de Panic, Inc., ha recibido el premio al Juego del año para Mac, un juego que “asegura risas incesantes con escenas cómicas de humor surrealista”, según Apple. Finalmente, el galardón en esta misma categoría para Apple Arcade se ha entregado a Balatro+, de Playstack Ltd., un juego de cartas que reinventa las reglas de los títulos de este tipo en cada ronda.

Mejores apps en la categoría de impacto cultural

Los de Cupertino también han seleccionado a seis ganadores en la categoría de Impacto Cultural, reconociendo así “su capacidad para mejorar la vida de los usuarios y las comunidades”, tal y como ha expresado en este anuncio.

En concreto, “los ganadores de este año animan a explorar la curiosidad, fortalecer las relaciones con amigos y familiares y promover un mundo más accesible”. Es el caso de Oko, de Ayes BV, destinada a usuarios ciegos o con visión reducida a moverse por las calles de la ciudad de forma segura.

EF Hello, de Signum International AG, integra un sistema de aprendizaje que emplea la inteligencia artificial (IA) para ayudar a los estudiantes de idiomas de todos los niveles a mejorar sus habilidades comunicativas y relacionarse con el mundo que los rodea.

Por otra parte, DailyArt, de Zuzanna Stanska, busca acercar a los usuarios a obras artísticas para despertar su curiosidad e interés, mientras que The Wreck, de The Pixel Hunt, incorpora escenas cinematográficas con una narrativa interactiva para describir cómo lidiar crisis personales.

Las restantes de este listado son NYT Games, de The New York Times Company, destinada a ayudar a familiares y amigos de todas las edades con distintas experiencias y juegos; y Do You Really Want to Know 2. Desarrollada por Gamtropy Co., esta aplicación aborda las complejidades de vivir con VIH y proporciona materiales educativos para facilitar las conversaciones relacionadas con esta enfermedad con amigos y familiares.