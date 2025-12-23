Nothing phone (3a) Lite, un celular de bajo precio para regalar en Navidad

GENERANDO AUDIO...

¿Qué puede hacer el Nothing Phone (3a) Lite? | Foto: Alfredo Narváez

Nothing es la empresa londinense de celulares se ha hecho famosa a lo largo del mundo por sus diseños transparentes, dejando ver el interior del dispositivo. El Nothing Phone (3a) Lite no es la excepción, pero en este caso llega a México con un precio bajo, lo que lo convierte en una opción para regalar en Navidad.

Este dispositivo cuenta con la particularidad de que enciende una luz trasera que se enciende cuando llegan mensajes o llamadas, además de que cuenta con una interfaz gráfica que se distancia del resto de los dispositivos Android disponibles en el mercado mexicano y latinoamericano.

Nothing Phone (3a) Lite, ¿estás buscando un regalo de Navidad?

El Nothing Phone (3a) Lite llegó a México en los colores blanco y negro, así como con dos capacidades, en los siguientes precios:

8+128GB (Blanco y negro) – $4,999.00

8+256GB (Blanco y negro) – $5,999.00

Cabe destacar que este dispositivo pertenece a la gama media, es decir, tiene un precio promedio y accesible para este tipo de smartphones.

Además, a diferencia de otros celulares inteligentes modernos, cuenta con un espacio para una segunda tarjeta SIM que permite ampliar la memoria interna del dispositivo.

El diseño minimalista, el factor diferenciador de este celular

Uno de los aspectos que ha caracterizado a los celulares de Nothing es el diseño de cristal transparente que permite ver los componentes internos del dispositivo.

En el caso del Nothing Phone (3a) Lite, se puede apreciar la batería de litio y los tornillos que mantienen a todos los componentes juntos.

Pero eso no es todo, cuenta con una interfaz gráfica elegante en color negro que recuerda a los primeros celulares antes de la era digital, incluyendo un widget de reloj de manecillas.

Estos celulares se componen del “Glyph Interface“, un sistema de notificaciones que utiliza tiras de luz LED en la parte posterior para mostrar patrones de llamadas, mensajes y estado de carga; en este caso, es una sola luz.

El propio sistema operativo del smartphone advierte: “El Glyph Interface podría no ser seguro para personas con epilepsia y otras condiciones que causen sensibilidad a la luz”.

Otro de los rasgos de identidad del Nothing Phone (3a) Lite es su mensaje de bienvenida al abrir la caja por primera vez:

“Bueno, ¿no es emocionante? Momentos como este es por los que estamos aquí. Ese anticipación de comenzar. Descubrir algo nuevo. Gracias por ser parte de nuestro mundo. Aquí, tu voz puede ser escuchada y tu creatividad, celebrada”. Nothing

Otro factor diferenciador del Nothing Phone (3a) Lite es la Essential Key, un botón físico dedicado para capturar información, combinando capturas de pantalla con notas de voz o texto.

Además, permite usarlas con inteligencia artificial (IA) en la app Essential Space para crear tareas, recordatorios o colecciones, facilitando guardar y organizar ideas, tickets y momentos importantes de forma separada de la galería normal.

Desventajas al usar el Nothing Phone (3a) Lite

Al momento de sacar el celular, el usuario puede notar un detalle importante: al manipularlo, la cubierta de cristal se ensucia inmediatamente con las huellas digitales de los dedos, lo mismo que en la pantalla.

El Nothing Phone (3a) Lite cuenta con una funda de plástico que también es transparente y también se puede ensuciar fácilmente, lo cual es un detalle a considerar por el hecho de que uno de sus principales atractivos es el diseño.

Por otro lado, si el usuario quiere un celular enfocado en las funciones de cámara, existen otras alternativas de gama media con mejores alternativas de foto y video.

El zoom de la cámara llega solo a 10x y la mayor resolución máxima de video llega a 1080p (60).

