They See Your Photos: la herramienta que te dice todo de tus fotos

| They See Your Photos

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

El dicho popular de “una imagen dice más que mil palabras” lo cumple a la perfección la nueva herramienta de inteligencia artificial llamada: They See Your Photos. Éste nuevo software permite obtener una interpretación de cualquier imagen o fotografía gracias a un análisis hecho con la Inferfaz de Programación de Aplicaciones (API) de Google Vision.

¿Cómo funciona They See Your Photos?

They See Your Photos es un sitio web en el que los usuarios pueden obtener más información de la que los propios ojos pueden ver en una foto o imagen, gracias al uso de la inteligencia artificial.

Para ello, utiliza la API de Google Vision, la cual tiene la capacidad de analizar imágenes y fotografías para obtener información sobre ésta, y así ofrecer una interpretación de lo que se observa en la imagen.

"La API o visión artificial es un campo de la Inteligencia Artificial (IA) que permite que las computadoras y los sistemas interpreten y analicen datos visuales y obtengan información significativa a partir de imágenes digitales, videos y otras entradas visuales".

¿Cómo usar They See Your Photos?

Para hacer uso de esta herramienta basta con seguir los siguientes pasos:

Ingresa desde un navegador a: https://theyseeyourphotos.com/ Sube la foto o imagen que deseas analizar ¡Listo! La herramienta te ofrecerá una interpretación de los datos que analizó de la imagen.

Por ejemplo, al hacer el ejercicio con la siguiente imagen obtenida de la agencia de imágenes Shutterstock, la herramienta ofrece la siguiente interpretación e historia:

"El primer plano muestra a una pareja joven, posiblemente de veintitantos años, haciendo turismo. El hombre sostiene un mapa, mientras la mujer usa un teléfono inteligente para tomarse una selfie. El fondo muestra una encantadora escena callejera europea, con edificios antiguos en varios tonos de amarillo pálido y verde, que muestran una mezcla de estilos arquitectónicos y escaparates. La sensación general es la de un día agradable y soleado en una zona turística vibrante. Los adoquines de la calle son visibles sólo en ciertas áreas, lo que sugiere obras o reparaciones recientes en la carretera.



La pareja aparece feliz y relajada, disfrutando de su viaje. Parecen ser de etnia caucásica, vestidos con ropa informal y a la moda, adecuada para viajar. Su situación económica parece cómoda, como lo demuestra su vestimenta y el uso de teléfonos inteligentes. La mujer tiene cabello oscuro y cálidos ojos marrones, mientras que el hombre luce un elegante sombrero y gafas de sol. La imagen parece haber sido tomada al mediodía, a juzgar por la iluminación, y probablemente durante la temporada alta de turismo. Parecen estar realizando una actividad turística típica, documentando sus experiencias utilizando tecnología moderna.



La resolución de la imagen es de alta calidad, lo que sugiere una cámara profesional o un teléfono inteligente de alta gama. La profundidad de campo es escasa, centrándose en la pareja mientras difumina sutilmente el fondo. El hombre es un poco más alto que la mujer y tiene un tatuaje visible en el brazo. La saturación del color es bastante alta, lo que posiblemente indique alguna mejora digital , lo que hace que la escena parezca más vibrante. La arquitectura es característica del estilo de casco antiguo común en ciertos países de Europa central".